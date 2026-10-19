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Nisko 19 października 2026

Złote Gody w Nisku. Sześć par świętowało 50-lecie małżeństwa

Sześć par z gminy i miasta Nisko zostało uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość Złotych Godów odbyła się 15 października w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wśród jubilatów znaleźli się: Zuzanna i Edward Kowalowie, Teresa i Józef Markowiczowie, Celina i Tadeusz Pawłowscy, Danuta i Janusz Siodowie, Danuta i Józef Skawińscy oraz Helena i Jerzy Kurzelewscy.

Medale nadane przez Prezydenta RP wręczyli jubilatom burmistrz Niska Konrad Krzyżak, jego zastępczynie i zastępcy Katarzyna Ożóg-Bąk oraz Adam Sikora, a także przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Tofil.

Z okazji jubileuszu małżonkowie otrzymali również listy gratulacyjne, pamiątkowe ryngrafy, legitymacje i upominki. Nie zabrakło kwiatów dla jubilatek oraz życzeń zdrowia, szczęścia i kolejnych wspólnych lat.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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