Złote Gody w Nisku. Sześć par świętowało 50-lecie małżeństwa

Wśród jubilatów znaleźli się: Zuzanna i Edward Kowalowie, Teresa i Józef Markowiczowie, Celina i Tadeusz Pawłowscy, Danuta i Janusz Siodowie, Danuta i Józef Skawińscy oraz Helena i Jerzy Kurzelewscy.

Medale nadane przez Prezydenta RP wręczyli jubilatom burmistrz Niska Konrad Krzyżak, jego zastępczynie i zastępcy Katarzyna Ożóg-Bąk oraz Adam Sikora, a także przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Tofil.

Z okazji jubileuszu małżonkowie otrzymali również listy gratulacyjne, pamiątkowe ryngrafy, legitymacje i upominki. Nie zabrakło kwiatów dla jubilatek oraz życzeń zdrowia, szczęścia i kolejnych wspólnych lat.