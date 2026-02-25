„Złote czasy Kina Ballada”. Kafejka Historyczna przywoła filmowe wspomnienia stalowowolan

O historii tego wyjątkowego miejsca będzie można porozmawiać podczas najbliższej Kafejki Historycznej zatytułowanej „Złote czasy Kina Ballada”. Spotkanie odbędzie się w środę, 4 marca 2026 roku, o godz. 17.30 w Bibliotece Głównej Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Kino Ballada, obok Kina Wrzos, przez lata współtworzyło filmowe życie miasta. Dla wielu mieszkańców było jednak czymś więcej niż tylko salą projekcyjną. To przestrzeń wspólnego przeżywania emocji, rozmów po seansach i codziennych rytuałów, które na trwałe zapisały się w pamięci kilku pokoleń stalowowolan.

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli powspominać, jak wyglądało kino, jakie filmy oglądano, jak smakowała atmosfera tamtych lat – zapach popcornu, dźwięk projektora, gwar w foyer i emocje towarzyszące wielkim ekranowym historiom. Organizatorzy zachęcają zarówno dawnych bywalców, pracowników kina, jak i wszystkich zainteresowanych historią miasta do podzielenia się swoimi wspomnieniami lub wysłuchania opowieści innych.

Rozmowy, jak zawsze, odbywać się będą w kameralnej atmosferze, przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Dionizego Garbacza Stalovianum, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.