Złota sztafeta i brąz Krzysztofa Stępnia w mistrzostwach Polski U18

Największy sukces reprezentantom stalowowolskiego klubu przyniosła rywalizacja sztafet. Po złoty medal i tytuł mistrzów Polski w biegu 4x100 m sięgnęli: Kacper Koryga, Maciej Sudoł, Mikołaj Kozłowski i Olaf Szumełda. Podopieczni trenera Krzysztofa Grdenia zwyciężyli z czasem 42,50, wyprzedzając Feniksa Siedlce (42,61) oraz Wawel Kraków (43,41).

Drugi medal dla Stali wywalczył zawodnik trenera Jacka Łypa - Krzysztof Stępień, który zajął trzecie miejsce w chodzie sportowym na 5000 m z czasem 28:11,36. Mistrzostwo Polski wywalczył Kordian Krężel ze Stali Mielec (26:04,24), a wicemistrzostwo Jan Guzy z Herkulesa Sulejówek (28:11,36).

Tuż za podium znalazła się Tola Kiedrzyńska. Młociarka Stali Stalowa Wola uzyskała 56,99 m, poprawiając swój najlepszy wynik sezonu, jednak do brązowego medalu zabrakło zaledwie 23 centymetrów. Przypomnijmy, że rok wcześniej Tola Kiedrzyńska wywalczyła brąz mistrzostw Polski U18 w Poznaniu wynikiem 57,04 m.

W ścisłej czołówce mistrzostw uplasowała się także Milena Basińska, która zajęła piąte miejsce w biegu na 200 m (24,72) oraz dziewiąte na 100 m (12,12). Szóste miejsce w chodzie na 5000 m zajął Mateusz Stępień, ustanawiając rekord życiowy – 29:01,46.

Miejsca pozostałych reprezentantów Stali Stalowa Wola:

9. Olaf Szumełda - 100 m (11,01),

9. Szymon Paleń - skok wzwyż (179 cm)

11. Magdalena Bednarz - rzut młotem (44,78)

11. Franciszek Wolak - rzut młotem (49,33),

12. Lena Grzybowska - 800 m (2:18,66),

12. Olaf Szumełda - 100 m (11,01)

13. Karolina Kaniewska - rzut młotem (46,10),

18. Antoni Siembida - 200 m (22,98),

18. Magdalena Stępień - chód na 5000 m,

20. Yagoda Warchoł - rzut młotem (42,43),

22. Nikola Janiec - 200 m (25,87).