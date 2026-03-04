Miesięcznik
Ceryfiakt „Złota Gwiazda” odebrał dla AP Stalowa Wola, trener Damian Skakuj. Z prawej prezes Podkarpackiegop ZPN w Rzeszowie, Mieczysław Golba (fot. Konrad Kwolek / podkarpackizpn.pl)
4 marca 2026

Złota Gwiazdka - najwyższy certyfikat PZPN dla Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola

Rekordowa liczba 1603 szkółek piłkarskich otrzymała certyfikaty Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najwięcej z Małopolski - 234. Województwo podkarpackie zajęło drugie miejsce - 205. Złotą Gwiazdką, która gwarantuje najwyższe standardy szkolenia i najlepszą infrastrukturę, otrzymała Akademia Piłkarska Stalowa Wola.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Certyfikat dla szkółek piłkarskich z „gwiazdką”: złotą, srebrną lub brązową towyróżnienie i potwierdzenie jakości przyznawane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Program ma na celu wyznaczenie najwyższych standardów pracy z młodymi zawodnikami, zapewnienie im bezpiecznych warunków rozwoju oraz weryfikację poziomu organizacyjnego i szkoleniowego klubów. 

Złota Gwiazdka gwarantuje najwyższe standardy szkolenia, najlepszą infrastrukturę i najwyższe wymagania wobec klubu. Srebrna Gwiazdka potwierdza, że szkolenie odbywa się w sposób systematyczny i profesjonalny pod okiem wykwalifikowanej kadry, ale kryteria są nieco mniej restrykcyjne niż przy złotej, natomiast Brązowa Gwiazdka zapewnia bezpieczne warunki rozwoju i podstawowe, dobre standardy szkoleniowe. Dodatkowo istnieje Zielona Gwiazdka (Certyfikacja Grassroots), która jest skierowana do mniejszych, lokalnych szkółek.

Liczba szkółek piłkarskich z certyfikacją Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) w województwie podkarpackim systematycznie rośnie. 2024 rok – 131 klubów, 2025 rok – 177 klubów, 2026 rok – 205 klubów, w tym 6 z najwyższym wyróżnieniem (ogółem w Polsce 54)

Złota Gwiazdka: FKS Stal Mielec, Stal Rzeszów, CWKS Resovia, Akademia Piłkarska Stalowa Wola, DAP Dębica, UKS SMS Przemyśl.

Srebrna Gwiazdka: Strug Tyczyn, Orlik Przemyśl, Plon Kawęczyn, Zimowit Rzeszów, AP Kolejarz Zagórz, UKS SMS Stal Mielec, Stal Łańcut, Chemik Pustków, AP Piłkarskie Nadzieje Mielec, Soccer Ropczyce, JKS Jarosław, Karpaty Krosno, Błękit Żołynia, Tanew Wólka Tanewska, Stal Gorzyce, JSRR Jarosław.

Brązowa Gwiazdka: KS Legion Pilzno, Perfect Przeworsk, Bieszczady Ustrzyki Dolne, Grunwald Budziwój Rzeszów, Orzełki Brzozów, Team Przecław, Lechia Sędziszów, Akademia Futbolu Nisko, AP Radomyśl Wielki, Stowarzyszenie SMS Resovia, Pogoń Leżajsk, UKS Szóstka Jasło.

Ponadto aż 1252 klubom i stowarzyszeniom z województwa podkarpackiego przyznano Zieloną Gwiazdkę. Z naszego regionu jej posiadaczami stali się: Czarni Lipa, Tanew Harasiuki, Akademia Piłkarska Jeżowe, LZS Rzeczyca Długa, Sokół Kamień, SP Sokół Nisko, KS Rotunda Krzeszów, PKS San Stalowa Wola, GAP Talent Pysznica, WKS Kurzyna, LZS Wola Rzeczycka, GAS Łęg Stany, GAP Zaleszany, UKS Orlik Rudnik nad Sanem, LZS Zdziary

