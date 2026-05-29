Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Fot. Powiat Stalowowolski
Stalowa Wola 29 maja 2026

Złoci badmintoniści ze Stalowej Woli nagrodzeni przez Powiat

Czterej zawodnicy Promyka Stalowa Wola, którzy zdobyli złote medale podczas XIII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, odebrali nagrody Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. Wyróżniono również ich trenera oraz dyrekcję szkoły za wspieranie sportowych talentów młodzieży.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, 29 maja nagrodzono Karola Dąbala, Jakuba Kolanę, Kajetana Kędrę i Rafała Tabora - uczniów Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Młodzi sportowcy podczas Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w maju w Katowicach, zdobyli komplet złotych medali w badmintonie w grach pojedynczych i podwójnych.

Starosta Janusz Zarzeczny podkreślił, że sukces zawodników jest efektem ich ciężkiej pracy, wytrwałości i sportowej pasji. Gratulacje skierował także do trenera Krzysztofa Chrustowskiego oraz dyrektorki szkoły Barbary Nabrzeskiej; za stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania talentów młodych ludzi.

Jak zaznaczył trener Krzysztof Chrustowski, droga do sukcesu rozpoczęła się cztery lata temu od stworzenia szkolnej sekcji badmintona. Regularne treningi trzy razy w tygodniu oraz zaangażowanie zawodników zaowocowały mistrzowskimi wynikami na krajowej arenie. Zdobyte złote medale otworzyły przed zawodnikami szansę na udział w losowaniu składu reprezentacji Polski na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Chile 2027. To może być kolejny ważny krok w ich sportowej karierze i okazja do reprezentowania kraju na międzynarodowej arenie.

Żródło Powiat Stalowowolski

