Złoci badmintoniści ze Stalowej Woli nagrodzeni przez Powiat

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, 29 maja nagrodzono Karola Dąbala, Jakuba Kolanę, Kajetana Kędrę i Rafała Tabora - uczniów Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Młodzi sportowcy podczas Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w maju w Katowicach, zdobyli komplet złotych medali w badmintonie w grach pojedynczych i podwójnych.

Starosta Janusz Zarzeczny podkreślił, że sukces zawodników jest efektem ich ciężkiej pracy, wytrwałości i sportowej pasji. Gratulacje skierował także do trenera Krzysztofa Chrustowskiego oraz dyrektorki szkoły Barbary Nabrzeskiej; za stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania talentów młodych ludzi.

Jak zaznaczył trener Krzysztof Chrustowski, droga do sukcesu rozpoczęła się cztery lata temu od stworzenia szkolnej sekcji badmintona. Regularne treningi trzy razy w tygodniu oraz zaangażowanie zawodników zaowocowały mistrzowskimi wynikami na krajowej arenie. Zdobyte złote medale otworzyły przed zawodnikami szansę na udział w losowaniu składu reprezentacji Polski na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Chile 2027. To może być kolejny ważny krok w ich sportowej karierze i okazja do reprezentowania kraju na międzynarodowej arenie.

Żródło Powiat Stalowowolski