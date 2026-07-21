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Stalowa Wola 21 lipca 2026

Zintegrowana i szybka kolej

To już trwa. Polska ma plan Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK), a w nim ujęta jest Stalowa Wola. Nasze miasto w ZSK jest przy Kolei Dużych Prędkości (KDP), a to skróci podróże wszędzie.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

ZSK to całościowy plan rozwoju polskiej kolei. Zakłada budowę nowych tras (4,7 tys. km) i modernizację już istniejących (5,6 tys. km). Ma zwiększyć liczbę połączeń, prędkość pociągów i dostępność kolei nie tylko w dużych aglomeracjach, ale też w średnich i małych miastach. Stalowa Wola w ZSK znajduje się przy Magistrali Wschodniej, która połączy Słowację z Polską, Litwą i Estonią. To będzie KDP z teoretycznie dopuszczalną prędkością pociągów do 250 km/h. Po takich torach podróż z Rzeszowa do Lublina przez Stalową Wolę trwać będzie godzinę i kilka minut.

Zdecydowanie krótsza będzie podróż ze Stalowej Woli do Rzeszowa, bo wybudowany zostanie nowy tor Łętownia – Rzeszów i pociągi nie będą już „zaginać” w Przeworsku. Przez Łętownię dotrzemy też bezpośrednio na lotnisko w Jasionce. Nowa linia – bardzo krótka – połączy Stalową Wolę z Sandomierzem. To z kolei połączy Królewskie Miasto z ze Wschodnią, a przez Stalową Wolę i Rzeszów z Południową Magistralą (Przemyśl - Kraków - Wrocław – Niemcy). Po niej składy mknąć już będą naprawdę szybko.

I jeszcze o sąsiadach. Z Tarnobrzega do stolicy będzie już bez przesiadek i szybko po linii przez Radom. Na kolejowej mapie znajdzie się wreszcie Janów Lubelski. Miasto nad Białą od północy połączy się żelazną drogą z Szastarką (18 km), a od wschodu z Biłgorajem (35 km). W tym przypadku podpisane już zostały umowy projektowe.

Blisko fizycznej realizacji jest eksperymentalny odcinek Rzeszów – Jasionka. W ZSK jest on określany jako priorytetowy. Czas realizacji ambitnych kolejowych planów nie jest w ZSK dokładnie określony. Główne cele mają być osiągnięte w 2035 r. Cel do Rzeszowa przez Łętownię znacznie wcześniej.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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