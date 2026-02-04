Zimowe półkolonie w Stalowej Woli. „Mali Podróżnicy w wielkim mieście” z językiem angielskim

To pięciodniowa przygoda dla dzieci w wieku 6–12 lat, podczas której uczestnicy wyruszą w symboliczną podróż po świecie. Każdy dzień to „inny kraj”, nowe aktywności i codzienna nauka języka angielskiego w praktycznej, przyjaznej formie. Organizatorzy zapowiadają około trzech godzin języka angielskiego dziennie, połączonego z zabawą, ruchem i warsztatami tematycznymi.

W programie półkolonii znalazły się m.in.:

wyjście na lodowisko lub basen (w zależności od pogody),

wycieczka do Madejówki połączona z kuligiem i ogniskiem,

seans w kinie Helios ,

warsztaty „ Las w szkle ”,

warsztaty chemiczne oraz tworzenie kul do kąpieli,

warsztaty sushi ,

a także zapewnione obiady, desery, woda i owoce.

Zajęcia odbywać się będą w auli uniwersyteckiej KUL przy Parku Jordanowskim (ul. Ofiar Katynia 8a).

Ważną informacją dla rodziców jest fakt, że półkolonie są współfinansowane ze środków Gminy Stalowa Wola, dzięki czemu koszt tygodniowego udziału jednego dziecka wynosi 400 zł.

Zapisy ruszyły 2 lutego, a liczba miejsc jest ograniczona — dostępnych jest tylko 30 miejsc. Jak informują organizatorzy, zostały już ostatnie wolne miejsca, dlatego warto się pospieszyć.

Zapisy prowadzi Leader School Stalowa Wola.

📞 Kontakt telefoniczny: 601 824 824

To doskonała okazja, by ferie zimowe połączyć z nauką, zabawą i odkrywaniem świata bez wyjeżdżania z miasta.