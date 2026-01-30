Zimowe pikniki rodzinne w Bibliotece Głównej

Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 lutego (wtorek) w godz. 11:00–14:00 pod hasłem „Mroźne przygody Amundsena”. Uczestnicy wyruszą w wyprawę na bieguny, inspirowaną książką Maxa Czornyja „Cześć, tu Amundsen”. W programie m.in.:
- kreatywne warsztaty – dioramy i „burza śnieżna”,
- strefa gier planszowych i tatuaży,
- kącik malucha z animacjami dla najmłodszych,
- mapa odkrywców – zbieranie pieczątek za aktywność w różnych strefach.
Drugi piknik odbędzie się 24 lutego (wtorek) w godz. 11:00–14:00 pod tytułem „Na tropach Kolumba”, gdzie dzieci poznają czasy wielkich odkryć geograficznych, śledząc losy bohatera książki „Cześć, tu Kolumb”. W programie przewidziano:
- warsztaty plastyczne związane z kulturą rdzennych mieszkańców Ameryki,
- tworzenie tematycznych breloków DIY,
- malowanie twarzy, quizy, zagadki i gry planszowe,
- kącik malucha z animacjami,
- kolejną szansę na zdobycie pieczątek w Mapie odkrywców.
Zimowe pikniki to doskonała okazja do kreatywnej zabawy, nauki i rodzinnej integracji w przyjaznej atmosferze.
Wstęp wolny!
