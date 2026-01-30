Miesięcznik
Zimowe pikniki rodzinne w Bibliotece Głównej

Choć za oknem mróz, w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli czeka gorąca atmosfera! W ramach tegorocznych ferii zaplanowano zimowe pikniki rodzinne dla dzieci w każdym wieku wraz z opiekunami.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 lutego (wtorek) w godz. 11:00–14:00 pod hasłem „Mroźne przygody Amundsena”. Uczestnicy wyruszą w wyprawę na bieguny, inspirowaną książką Maxa Czornyja „Cześć, tu Amundsen”. W programie m.in.:

- kreatywne warsztaty – dioramy i „burza śnieżna”,

- strefa gier planszowych i tatuaży,

- kącik malucha z animacjami dla najmłodszych,

 - mapa odkrywców – zbieranie pieczątek za aktywność w różnych strefach.

Drugi piknik odbędzie się 24 lutego (wtorek) w godz. 11:00–14:00 pod tytułem „Na tropach Kolumba”, gdzie dzieci poznają czasy wielkich odkryć geograficznych, śledząc losy bohatera książki „Cześć, tu Kolumb”. W programie przewidziano:

- warsztaty plastyczne związane z kulturą rdzennych mieszkańców Ameryki,

- tworzenie tematycznych breloków DIY,

- malowanie twarzy, quizy, zagadki i gry planszowe,

- kącik malucha z animacjami,

- kolejną szansę na zdobycie pieczątek w Mapie odkrywców.

Zimowe pikniki to doskonała okazja do kreatywnej zabawy, nauki i rodzinnej integracji w przyjaznej atmosferze.

Wstęp wolny!

