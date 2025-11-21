Miesięcznik
Fot. KPP Stalowa Wola
Stalowa Wola Nisko 21 listopada 2025

Zimno grozi życiu bezdomnych. Policja apeluje o czujność mieszkańców

Niskie temperatury od kilku dni dają się we znaki, a dla osób bezdomnych, samotnych czy nietrzeźwych mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego stalowowolscy oraz niżańscy policjanci prowadzą wzmożone kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Stalowowolscy mundurowi, wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odwiedzili rejony wskazywane jako potencjalne miejsca pobytu osób bezdomnych. Sprawdzano m.in. okolice dworców, altany działkowe, opuszczone budynki i inne miejsca, gdzie można szukać schronienia przed zimnem. Z napotkanymi osobami przeprowadzono rozmowy i przekazano informacje o dostępnych formach wsparcia.

Podobne działania prowadzą na co dzień niżańscy funkcjonariusze. Patrolują parki, skwery, zarośla, ogródki działkowe i miejsca rzadko uczęszczane, reagując na każdy sygnał dotyczący osób mogących potrzebować pomocy. Policjanci podkreślają, że szczególnie narażone na wychłodzenie są osoby nietrzeźwe, które często nie są w stanie ocenić zagrożenia.

Służby apelują do mieszkańców o czujność i reagowanie. Widzisz osobę leżącą, śpiącą na ławce, czy ewidentnie zmarzniętą? Jeden telefon może uratować życie. W sytuacjach nagłych należy dzwonić pod numer 112 lub 987. Miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, można również zgłaszać poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa — każde takie zgłoszenie jest sprawdzane przez funkcjonariuszy.

Policjanci przypominają: nie bądźmy obojętni. Dla osoby bez schronienia nawet kilka stopni powyżej zera może być śmiertelnie niebezpieczne.

