Stalowa Wola 3 stycznia 2026

Zima w mieście? Najlepiej na lodowisku!

Nie masz planów na wolne popołudnie? Zamiast siedzieć w domu, warto skorzystać z prawdziwej zimowej aury i… wybrać się na łyżwy. To świetny pomysł zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych – ruch, dobra zabawa i zimowy klimat gwarantowane.

Elżbieta Mierzwa-Laba

W okresie świąteczno-noworocznym zaprasza Lodowisko Miejskie, które tętni życiem i przyciąga miłośników aktywnego wypoczynku. Jazda na łyżwach to nie tylko sposób na poprawę kondycji, ale też doskonała okazja do spędzenia czasu z rodziną i znajomymi.

Zimowa sceneria, muzyka, światła i radosna atmosfera sprawiają, że nawet początkujący szybko łapią bakcyla. A jeśli ktoś stawia pierwsze kroki na lodzie – bez obaw, liczy się dobra zabawa, nie perfekcyjna technika.

Jeśli więc zastanawiasz się, co robić w wolne dni – odpowiedź jest prosta. Widzimy się na lodzie!

Lodowisko Miejskie – godziny otwarcia

3–6 stycznia 2026 r.
codziennie od 12.00 do 20.45

