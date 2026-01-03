Zima w mieście? Najlepiej na lodowisku!

W okresie świąteczno-noworocznym zaprasza Lodowisko Miejskie, które tętni życiem i przyciąga miłośników aktywnego wypoczynku. Jazda na łyżwach to nie tylko sposób na poprawę kondycji, ale też doskonała okazja do spędzenia czasu z rodziną i znajomymi.

Zimowa sceneria, muzyka, światła i radosna atmosfera sprawiają, że nawet początkujący szybko łapią bakcyla. A jeśli ktoś stawia pierwsze kroki na lodzie – bez obaw, liczy się dobra zabawa, nie perfekcyjna technika.

Jeśli więc zastanawiasz się, co robić w wolne dni – odpowiedź jest prosta. Widzimy się na lodzie!

Lodowisko Miejskie – godziny otwarcia

3–6 stycznia 2026 r.

codziennie od 12.00 do 20.45