Zima jak z obrazka, codzienność już mniej bajkowa

Zima jest bez wątpienia piękna. Białe ulice i osiedla wyglądają jak z pocztówki, a dzieci korzystają z jej uroków i cieszą się śniegiem. Dla dorosłych mieszkańców to jednak coraz większe utrudnienia. Zmęczenie, irytacja i codzienne problemy komunikacyjne dają się we znaki coraz mocniej.

Służby pracowały bez przerwy

Służby miejskie pracują bez przerwy, przez 24 godziny na dobę, w systemie zmianowym. Jak informował MZK, do akcji odśnieżania skierowano cały dostępny sprzęt oraz pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta, a także zakładów Zieleni, Wodociągów i Energetyki Cieplnej. Służby miejskie pracują bez przerwy, przez 24 godziny na dobę, w systemie zmianowym.

Priorytetowo odśnieżane były ulice główne i newralgiczne, następnie osiedlowe, parkingi oraz drogi nieutwardzone. Warunki były jednak na tyle trudne, że tam, gdzie śnieg został usunięty, po krótkim czasie pojawiała się kolejna warstwa.

Sytuacja na drogach i chodnikach przez cały dzień była bardzo wymagająca. Każdy, kto musiał wyjść z domu, przekonał się, jak trudno poruszać się po mieście.

Mieszkańcy mogą zgłaszać pilne potrzeby związane z zimowym utrzymaniem miasta pod numerem Dyspozytora Akcji Zima: 608 090 406.

Samochody w zaspach, pieszo do pracy

Szczególnie ciężki dzień mieli kierowcy. W wielu miejscach samochody utknęły w zaspach i nie było możliwości wyjazdu spod bloków czy domów. Część mieszkańców zdecydowała się zostawić auta i do pracy udać się pieszo.

Równie trudne warunki mieli piesi – zasypane, śliskie chodniki i głębokie koleiny wymagały dużej ostrożności. Przemieszczanie się po mieście, niezależnie od środka transportu, było dziś sporym wyzwaniem.

Strażacy usuwali śnieg z dachów

Intensywne opady śniegu spowodowały również zagrożenie związane z zalegającym na dachach ciężkim śniegiem. Do działań włączyli się strażacy zawodowi oraz ochotnicy, którzy usuwali śnieg z obiektów użyteczności publicznej.

Służby przypominają, że obowiązek odśnieżania dachów spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości, zwłaszcza dużych obiektów, w których jednocześnie przebywa wiele osób.

Zwołano Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi oraz prognozowanymi dalszymi opadami śniegu i silnym mrozem, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Spotkanie odbyło się 12 stycznia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Wzięli w nim udział starosta Janusz Zarzeczny, wicestarosta Stanisław Sobieraj, a także władze wszystkich gmin z terenu powiatu oraz szefowie i przedstawiciele kluczowych służb i instytucji, m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas posiedzenia omówiono bieżącą sytuację na terenie powiatu, w szczególności warunki na drogach oraz stan rzek, na których – przy utrzymujących się mrozach – mogą wystąpić spiętrzenia kry lodowej. Dużo uwagi poświęcono również działaniom prowadzonym na rzecz osób bezdomnych. Policja na bieżąco patroluje miejsca, w których mogą one przebywać, namawiając do skorzystania z dostępnej pomocy oraz informując o możliwości uzyskania bezpłatnego noclegu i gorącego posiłku. Awaryjnie przygotowano także dodatkowe miejsca noclegowe, m.in. w Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (dla kobiet).

Funkcjonariusze policji zwracają również uwagę na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne, co może być skrajnie niebezpieczne. W tym czasie wiele interwencji realizują także strażacy z KP PSP w Stalowej Woli, którzy usuwają nawisy śnieżne z dachów budynków użyteczności publicznej.

– Musimy wszyscy zachować czujność, ponieważ najbliższe dni będą trudne pod względem pogody. Prognozowany jest silny mróz, dalsze opady śniegu, a nawet deszczu. Proszę wszystkie służby o gotowość i współpracę – podkreślał starosta Janusz Zarzeczny.

Mieszkańcy ruszyli z pomocą

Po południu do walki ze śniegiem włączyli się także sami mieszkańcy. Spontaniczną akcję społeczną zorganizowała grupa Stalowi Patrioci, która zaproponowała wspólne odśnieżanie newralgicznych punktów miasta – przystanków autobusowych, okolic szkół i przychodni.

Zbiórka odbyła się przy pomniku Patrioty. Organizatorzy apelowali, by zabrać ze sobą łopaty i chęć do pomocy. Akcja pokazała, że mimo narastającego zmęczenia i frustracji, w Stalowej Woli nie brakuje solidarności i gotowości do działania na rzecz innych.

Piękna zima, trudna codzienność

Dzisiejszy dzień był kolejnym dowodem na to, że tegoroczna zima jest wyjątkowa – malownicza, ale bardzo wymagająca. Służby pracują bez wytchnienia, mieszkańcy pomagają sobie nawzajem, jednak ilość śniegu sprawia, że walka z nim przypomina nierówną potyczkę.

Prognozy zapowiadają dalsze opady i mróz. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zimowych problemów, a Stalową Wolę czekają kolejne dni pod grubą, białą pierzyną.