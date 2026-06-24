Zielono, kreatywnie i z mądrym przesłaniem

Impreza, która odbyła się 19 czerwca na placu zabaw przy ul. Energetyków 33, zgromadziła mieszkańców Stalowej Woli wokół kluczowych tematów związanych z ochroną naszego środowiska.

Mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach dotyczących zasad Zero Waste, pielęgnacji roślin, przygotowywania mieszanek ziołowych oraz kreatywnego upcyklingu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także sąsiedzka wymiana roślin, kiermasz zabawek oraz ekologiczne konkursy z nagrodami.

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i warsztatów majsterkowania prowadzonych przez Castorama Stalowa Wola. Finałem wydarzenia było wspólne biesiadowanie, które sprzyjało integracji mieszkańców

i rozmowom o ekologicznych nawykach.

– Zależy nam na tym, aby ekologia nie była tylko modnym hasłem, ale świadomym wyborem każdego z nas. Dzisiejsze spotkanie pokazało, że mieszkańcy Stalowej Woli chcą zdobywać wiedzę o środowisku. Poprzez edukację o Zero Waste dajemy im gotowe narzędzia do tego, by realnie wpływać na zmniejszenie ilości odpadów w ich własnych gospodarstwach domowych – podsumowują organizatorzy.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z partnerami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – Zespołem ds. Organizowania Społeczności Lokalnej, Castoramą Stalowa Wola, Agroplant S.C. Daniel Guła, Magdalena Guła oraz Ogrodem Brandwica – P.H.U.P Maciejak.