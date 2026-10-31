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Jakub Kunc zanotował perfekcyjny występ rzutowy – trafił wszystkie 13 prób: 5/5 za dwa, 3/3 zza łuku i 3/3 z linii rzutów wolnych
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Stalowa Wola 31 października 2026

Zielono-czarny walec w Jarosławiu! Stal rozbiła AZS różnicą 31 punktów

Szóste zwycięstwo w sezonie, szóste z rzędu i trzecie na wyjeździe odniesli drugoligowi koszykarze Stali Stalowa Wola. Druzyna trenera Rafała Partyki rozbiła w Jarosławiu miejscowy AZS 102:71. Zielono-czarni wygrali wszystkie cztery kwarty, systematycznie powiększając przewagę. Już do przerwy prowadzili już 53:36.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Na parkiecie błyszczeli przede wszystkim liderzy wyjściowej piątki. Każdy z nich zakończył spotkanie z dwucyfrową zdobyczą punktową. Najskuteczniejszy był Dawid Zaguła, który zapisał na koncie 25 punktów, a przy okazji świetnie dyrygował grą zespołu. 22 „oczka” dorzucił Jakub Kunc, notując przy tym perfekcyjny występ rzutowy – trafił wszystkie 13 prób: 5/5 za dwa, 3/3 zza łuku i 3/3 z linii rzutów wolnych!
Kolejnym rywalem naszego zespołu będzie 7 listopada w Stalowej Woli MKKS Rybnik (godz. 17)

AZS JAROSŁAW - STAL STALOWA WOLA 71:102 (18:25, 18:28, 20:28, 15:21)
AZS: Gumiński 16 (2x3, 9 zb.), Majka 10 (3x3), Argasiński 6, Płowy 6, Mikołajko 2 oraz Czerownka 11 (3x3), Kuźniar 10 (1x3), K.Walcziszewsi 6, Dobrzański 4, Krtawiec, D.Walcuiszewski, Trzeciak.
STAL: Zaguła 25 (1x3), Kunc 22 (3x3), Siemieniuk 18 (1x3), Maciejak 11 (1x3, 10 zb.), Klawa 11 (12 zb.) oraz Jarecki 5, Krzek 4, Maylnovskyi 3 (1x3), Jadaś 2, Paterek 1, Łabuda, Baran.
Sędziowali: Przemysław Bielski, Agnieszka Piwowarczyk

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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