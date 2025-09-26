Miesięcznik
„Zielono-biali” pokonali „zielono-czarnych”. Warta - Stal 3:1

W środę „Stalówka” odpadła z Pucharu Polski, przegrywając w Goczałkowicach-Zdroju, a w piątek pokonała w lidze „zielono-czarnych” Warta Poznań. W następnej kolejce do Stalowej Woli przyjedzie Chojniczanka.

Dla Warciarzy był to dopiero trzeci mecz na swoim boisku. I trzecie zwycięski. Wcześniej komplety punktów zostawiły na stadionie przy Drodze Dębińskiej zespoły z Kleczewa i Sosnowca.
W pierwszej połowie karty rozdawała Stal, częściej gościła na połowie rywala, ale to gospodarze zdobyli bramkę. W 35. minucie po dośrodkowaniu Marcela Stefaniaka z rzutu wolnego z lewej strony pola karnego do bramki trafił przy bliższym słupku Tomasz Wojcinowicz.
Po przerwie Stal atakowała, ale wszystkie jej próby w ofensywie były czytelne, zbyt schematyczne i łatwe do przewidzenia dla gospodarzy. W 74. minucie Warta zdobyła drugą bramkę. Po akcji lewą stroną, piłkę w polu karnym dostał chwilę wcześniej wprowadzony na boisko Kacper Szymanek. Nie zareagował w porę Maksymilian Hebel, piłkarz Warty spokojnie przymierzył „po długim” i debiutujący w bramce Stali, Jan Jankiewicz był bez szans.
Trzy minuty później „zielono-biali” zadali kolejny cios. Wyprowadzili kontrę, którą skutecznie zakończył duet Kumoch - Zylla. Pierwszy zanotował asystę, drugi celne trafienie. W 82. minucie padła bramka dla Stali. Zdobył ja bardzo ładnym uderzeniem z 14 metrów Olaf Nowak. I to było wszystko, na co było stać naszą drużynę w tym meczu.

WARTA - STAL 3:1 (1:0)
1-0 Wojcinowicz (35), 2-0 Szymanek (73), 3-0 Zylla (78) – 3-1 Nowak (82)
Warta: Przybylak - Zalewski (56 Rychert), Lepczyński, Wojcinowicz, Awdiejew, Stefaniak, Waluś (56 Szymanek), Dziedzic (65 Steblecki), Kumoch, Zylla (81 Wojciechowski), Smoczyński (65 Stanek).
Stal: Jankiewicz - Furtak, Żemło, Getinger, Kendzia (62 Łącki), Švec (69 Tomalski), Radecki (69 Nowak), Hrnčiar (79 Niedbała), Hebel, Zaucha, Wolny (62 Kukułowicz).
Sędziował Aleksander Kozieł (Kielce).
Żółte kartki: Wojciechowski - Radecki, Furtak, Tomalski, Żemło.

