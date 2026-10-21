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Stalowa Wola 21 października 2026

Zielone spotkanie sąsiedzkie w bibliotece w Stalowej Woli

Warsztaty, wymiana książek i roślin, wystawa oraz strefa relaksu – to część atrakcji przygotowanych na Zielone Spotkanie Sąsiedzkie. Wydarzenie odbędzie się 24 października w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli, w odnowionym holu placówki.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu i udziału w zajęciach związanych z przyrodą. W programie znalazły się trzy główne propozycje:

  • 11.00–12.00 – Leśne Koło Fortuny – zabawa z harcerzami, podczas której uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę o lasach i ochronie środowiska.

  • 12.00–14.00 – Kwitnące zakładki – warsztaty czerpania papieru z nasionami, łączące miłość do książek z troską o przyrodę.

  • 12.30–14.00 – Żywe obrazy z roślin – zajęcia poświęcone tworzeniu zielonych kompozycji. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem 842 10 63, wew. 107, w Wypożyczalni Książki Mówionej.

Przez cały czas trwania wydarzenia będzie można obejrzeć wystawę twórczości Elżbiety Lipskiej „Zaczytani w zieleni – sztuka i natura”, wymienić się książkami i roślinami, a także zrobić zdjęcie w zielonej foto strefie. Organizatorzy przygotują również miejsce do odpoczynku przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.

Zielone Spotkanie Sąsiedzkie odbywa się w ramach projektu „Zielony Open Space - Zaczytaj się w zieleni”, realizowanego dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w programie „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Jego celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw służących m.in. integracji mieszkańców i ochronie środowiska.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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