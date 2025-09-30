Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księżniczki
Pierwszą część wydarzenia wypełniły warsztaty „Wiszące ogrody - tworzenie kokedamy”
0.0 / 5
Stalowa Wola 30 września 2025

Zielone patio w bibliotece już otwarte

27 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli oficjalnie otwarto Zielone Patio - Biblioteczny Ogród Spotkań. Choć przestrzeń działała już wcześniej, dopiero teraz odbyła się jej uroczysta inauguracja, w której udział wzięli czytelnicy, miłośnicy literatury i mieszkańcy miasta.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Warsztaty i wspólne ogrodnictwo

Pierwszą część wydarzenia wypełniły warsztaty „Wiszące ogrody - tworzenie kokedamy”. Uczestnicy w różnym wieku uczyli się tworzyć japońskie „wiszące kule z mchu”, a własnoręcznie przygotowane kompozycje zabrali do domów. Była to nie tylko lekcja ogrodniczej techniki, ale też okazja do współpracy i rozmów między pokoleniami.

Poezja, muzyka i debiuty

Druga część inauguracji poświęcona była literaturze. Spotkanie „Wiersze mają głos”, przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Literackim Witryna i Grupą Literacką Feniks, miało interaktywny charakter. Oprócz poetów związanych z regionem wystąpili także ci, którzy po raz pierwszy zaprezentowali swoją twórczość przed publicznością.

Goście mogli również spróbować swoich sił w zabawach poetyckich – uzupełniając brakujące słowa w tekstach czy dopisując własne wersy do wspólnego wiersza „Przemijamy, ale nadal w zielone gramy”. Na pamiątkę każdy mógł zabrać przygotowane „listy do uczestników” – koperty z utworami lokalnych twórców.

Artystyczną oprawę zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. J. Paderewskiego – pianista Patryk Strojewski i akordeonista Kacper Kuchno. Ich występy nadały poezji dodatkowego, nastrojowego wymiaru.

Wystawy i podziękowania

Towarzysząca wydarzeniu wystawa „Patroni Roku 2025” przypomniała postaci ks. Józefa Tischnera, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Antoniego Słonimskiego. Organizatorzy podziękowali również Elżbiecie Ferlejko ze Stowarzyszenia Witryna i Alicji Wojdyło z Grupy Feniks za współtworzenie literackiej części spotkania.

Patio otwarte dla mieszkańców

Nowo otwarta przestrzeń to nie tylko zielona strefa relaksu i kącik do czytania. Znajduje się tu także domek małego ogrodnika z letnią kuchnią, miejsce do gier i zabaw oraz przestrzeń warsztatowa. – Zielone Patio ma być ogrodem spotkań, twórczości i inspiracji dla całej społeczności – podkreślają organizatorzy.

Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

Inauguracja Zielonego Patio odbyła się dzięki wsparciu programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. W siedmiu edycjach programu PSE przyznały już blisko 1300 grantów o wartości 27,7 mln zł, wspierając lokalne inicjatywy związane z kulturą, środowiskiem i bezpieczeństwem.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień
Stalowa Wola
W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień
Warsztaty tworzenia makatek ziołowych
Stalowa Wola
Warsztaty tworzenia makatek ziołowych
83. rocznica pacyfikacji wsi Kochany
Pysznica
83. rocznica pacyfikacji wsi Kochany
Trzy Złote Medale w USA dla Niżańskiego Elektryka
Nisko
Trzy Złote Medale w USA dla Niżańskiego Elektryka
Uroczyste wodowanie łodzi „Marszałek” w Bielinach
Ulanów
Uroczyste wodowanie łodzi „Marszałek” w Bielinach
Wojsko to nie koszt, ale inwestycja
Stalowa Wola
Wojsko to nie koszt, ale inwestycja
Aquapark powstanie w 26 miesięcy. Miasto wybrało wykonawcę
Stalowa Wola
Aquapark powstanie w 26 miesięcy. Miasto wybrało wykonawcę
Lasowiacki Hufiec ZHP Stalowa Wola ma nową siedzibę
Stalowa Wola
Lasowiacki Hufiec ZHP Stalowa Wola ma nową siedzibę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu