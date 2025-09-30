Zielone patio w bibliotece już otwarte

Warsztaty i wspólne ogrodnictwo

Pierwszą część wydarzenia wypełniły warsztaty „Wiszące ogrody - tworzenie kokedamy”. Uczestnicy w różnym wieku uczyli się tworzyć japońskie „wiszące kule z mchu”, a własnoręcznie przygotowane kompozycje zabrali do domów. Była to nie tylko lekcja ogrodniczej techniki, ale też okazja do współpracy i rozmów między pokoleniami.

Poezja, muzyka i debiuty

Druga część inauguracji poświęcona była literaturze. Spotkanie „Wiersze mają głos”, przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Literackim Witryna i Grupą Literacką Feniks, miało interaktywny charakter. Oprócz poetów związanych z regionem wystąpili także ci, którzy po raz pierwszy zaprezentowali swoją twórczość przed publicznością.

Goście mogli również spróbować swoich sił w zabawach poetyckich – uzupełniając brakujące słowa w tekstach czy dopisując własne wersy do wspólnego wiersza „Przemijamy, ale nadal w zielone gramy”. Na pamiątkę każdy mógł zabrać przygotowane „listy do uczestników” – koperty z utworami lokalnych twórców.

Artystyczną oprawę zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. J. Paderewskiego – pianista Patryk Strojewski i akordeonista Kacper Kuchno. Ich występy nadały poezji dodatkowego, nastrojowego wymiaru.

Wystawy i podziękowania

Towarzysząca wydarzeniu wystawa „Patroni Roku 2025” przypomniała postaci ks. Józefa Tischnera, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Antoniego Słonimskiego. Organizatorzy podziękowali również Elżbiecie Ferlejko ze Stowarzyszenia Witryna i Alicji Wojdyło z Grupy Feniks za współtworzenie literackiej części spotkania.

Patio otwarte dla mieszkańców

Nowo otwarta przestrzeń to nie tylko zielona strefa relaksu i kącik do czytania. Znajduje się tu także domek małego ogrodnika z letnią kuchnią, miejsce do gier i zabaw oraz przestrzeń warsztatowa. – Zielone Patio ma być ogrodem spotkań, twórczości i inspiracji dla całej społeczności – podkreślają organizatorzy.

Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

Inauguracja Zielonego Patio odbyła się dzięki wsparciu programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. W siedmiu edycjach programu PSE przyznały już blisko 1300 grantów o wartości 27,7 mln zł, wspierając lokalne inicjatywy związane z kulturą, środowiskiem i bezpieczeństwem.