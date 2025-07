Zielone Patio przy bibliotece! Nowa przestrzeń do spotkań, relaksu i kultury

Co to oznacza dla mieszkańców? Dotychczas nieużywane patio zmieni się w zieloną, tętniącą życiem przestrzeń. Będą tam ławki, rośliny, miejsce do odpoczynku i czytania na świeżym powietrzu. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci, rodzin oraz możliwości organizowania wydarzeń plenerowych. Wszystko po to, by biblioteka stała się jeszcze bardziej otwartym i przyjaznym miejscem spotkań dla całej społeczności.

Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które od lat angażują się w rozwój lokalnych społeczności. W ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” PSE przyznały już blisko 1300 grantów o łącznej wartości niemal 28 milionów złotych.

Więcej informacji o programie i jego celach znajdziecie na:

www.wzmocnijswojeotoczenie.pl

www.energetycznykompas.pl

www.pse.pl/home