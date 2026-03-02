Zieleń, fontanna i retencja wody. Zmiany przy stalowowolskim USC

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony wykonawca najpierw przygotuje pełną dokumentację projektową, uzyska wymagane decyzje i uzgodnienia, a następnie przeprowadzi roboty budowlane oraz doprowadzi do odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Prace obejmą teren przy ul. Skoczyńskiego 12.

Zakres planowanych działań jest szeroki. Powstaną nowe nawierzchnie dla pieszych, elementy małej architektury, dekoracyjne mury i ścianki oraz ogrodowa fontanna działająca w obiegu zamkniętym. Zaplanowano również montaż energooszczędnego oświetlenia oraz uporządkowanie istniejącej zieleni i nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Istotnym elementem projektu będzie tzw. zielono-niebieska infrastruktura. W planach jest system retencji wód opadowych ze zbiornikiem na deszczówkę oraz instalacją nawadniania kropelkowego zasilaną zgromadzoną wodą. Rozwiązania te mają zwiększyć odporność miasta na skutki zmian klimatu.

Jak podkreśla prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, otoczenie Urzędu Stanu Cywilnego ma szczególne znaczenie dla mieszkańców. To właśnie tam wiele par rozpoczyna wspólną drogę, dlatego przestrzeń wokół budynku ma być estetyczna i podkreślać rangę takich wydarzeń.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w ramach priorytetu „Energia i klimat”, działanie „Adaptacja do zmian klimatu”.