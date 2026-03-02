Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Adamietz
0.0 / 5
Stalowa Wola 2 marca 2026

Zieleń, fontanna i retencja wody. Zmiany przy stalowowolskim USC

Miasto ogłosiło przetarg na zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Stalowej Woli. Chodzi o realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Stalowej Woli z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury”. Oferty można składać do 16 marca 2026 roku.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony wykonawca najpierw przygotuje pełną dokumentację projektową, uzyska wymagane decyzje i uzgodnienia, a następnie przeprowadzi roboty budowlane oraz doprowadzi do odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Prace obejmą teren przy ul. Skoczyńskiego 12.

Zakres planowanych działań jest szeroki. Powstaną nowe nawierzchnie dla pieszych, elementy małej architektury, dekoracyjne mury i ścianki oraz ogrodowa fontanna działająca w obiegu zamkniętym. Zaplanowano również montaż energooszczędnego oświetlenia oraz uporządkowanie istniejącej zieleni i nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Istotnym elementem projektu będzie tzw. zielono-niebieska infrastruktura. W planach jest system retencji wód opadowych ze zbiornikiem na deszczówkę oraz instalacją nawadniania kropelkowego zasilaną zgromadzoną wodą. Rozwiązania te mają zwiększyć odporność miasta na skutki zmian klimatu.

Jak podkreśla prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, otoczenie Urzędu Stanu Cywilnego ma szczególne znaczenie dla mieszkańców. To właśnie tam wiele par rozpoczyna wspólną drogę, dlatego przestrzeń wokół budynku ma być estetyczna i podkreślać rangę takich wydarzeń.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w ramach priorytetu „Energia i klimat”, działanie „Adaptacja do zmian klimatu”.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Hołd dla Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Hołd dla Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli
Z Rzeczycy na Wawel
Stalowa Wola
Z Rzeczycy na Wawel
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne. Budzimy wiosnę!
Stalowa Wola
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne. Budzimy wiosnę!
Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu
Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu
Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie
Zaklików
Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie
100 lat Józefa Kobylarza. Wyjątkowy jubileusz mieszkańca Nowosielca
Nisko
100 lat Józefa Kobylarza. Wyjątkowy jubileusz mieszkańca Nowosielca
Strażacy gotowi na każdą sytuację dzięki nowoczesnemu sprzętowi
Radomyśl nad Sanem
Strażacy gotowi na każdą sytuację dzięki nowoczesnemu sprzętowi
O policyjnych czworonogach z najmłodszymi
Nisko
O policyjnych czworonogach z najmłodszymi
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu