Zgoda buduje

Wespół z Jeżowem i Krzeszowem samorząd Rudnika n. Sanem współtworzy Obszar Funkcjonalny „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju”. To dość obszerny projekt, którego jednym z segmentów jest kultura. I właśnie na rozwój usług kulturalnych projektodawcy dostaną 13,3 mln. zł dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia.

Wartość całego projektu to 16,5 mln. zł. Za te pieniądze w pierwszej kolejności zostanie zakupiony nowy sprzęt dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku n. Sanem, głownie dla Kina „Rusałka”. Z kolei w Przędzelu zostanie wybudowane Wiejskie Centrum Kultury.