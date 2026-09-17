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Rudnik nad Sanem Jeżowe Krzeszów 17 września 2026

Zgoda buduje

Rudnik nad Sanem dostanie solidną dotację, a mieszkańcy szerokiej okolicy łatwiejszy dostęp do kultury. Będzie to nagroda za pomysłowość i współdziałanie z dwiema sąsiednimi gminami.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Wespół z Jeżowem i Krzeszowem samorząd Rudnika n. Sanem współtworzy Obszar Funkcjonalny „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju”. To dość obszerny projekt, którego jednym z segmentów jest kultura. I właśnie na rozwój usług kulturalnych projektodawcy dostaną 13,3 mln. zł dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia.

Wartość całego projektu to 16,5 mln. zł. Za te pieniądze w pierwszej kolejności zostanie zakupiony nowy sprzęt dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku n. Sanem, głownie dla Kina „Rusałka”. Z kolei w Przędzelu zostanie wybudowane Wiejskie Centrum Kultury.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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