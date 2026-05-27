Zgłoś swoją drużynę do Tarczyński Copa Kabanos!

Do 30 maja (sobota), kluby, szkoły i przedszkola mogą jeszcze zgłaszać drużyny dziewcząt i chłopców w kategoriach U-7, U-9 i U-11 do nowego ogólnopolskiego turnieju - Tarczyński Copa Kabanos. Na uczestników czekają sportowe emocje, finał ogólnopolski na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu oraz Nagroda Główna, która jest wyjazd na mecz reprezentacji Polski.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Szkoły, przedszkola i kluby z całej Polski mogą zgłaszać drużyny za pośrednictwem strony www.copakabanos.pl. W rozgrywkach mogą uczestniczyć również zespoły mieszane - do drużyn chłopięcych może dołączyć jedna dziewczynka, a w kategoriach U-9 i U-11 dopuszczalna jest gra jednego młodszego zawodnika. Rozwiązanie to ułatwia tworzenie drużyn i pozwala jeszcze większej liczbie dzieci aktywnie uczestniczyć w rozgrywkach.

3x3 na 4 bramki

Tarczyński Copa Kabanos to nowy projekt skierowany do najmłodszych piłkarek i piłkarzy, oparty na formule gry 3x3 na cztery bramki. Rozgrywki zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić dzieciom jak najwięcej kontaktów z piłką, dużą intensywność gry i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji. Gra na cztery bramki oraz specjalne strefy strzałów zachęcają do kreatywności, odwagi i ofensywnego stylu gry, a niewielka liczba zawodników sprawia, że każde dziecko częściej uczestniczy w akcjach i ma realny wpływ na przebieg meczu.
– Gra 3x3 na cztery bramki zapewnia dzieciom ciągłą aktywność podczas gry. Dynamika gry wymaga od dziecka ciągłej obserwacji i szybkiego reagowania. Jednocześnie niewielka liczba zawodników pozwala dzieciom szybciej analizować sytuację na boisku. Taki format rozwija kreatywność i inteligencję piłkarską, zachęca do odważnych działań i daje dużo radości – podkreśla specjalista ds. szkoleniowych Inicjatyw Grassroots, Rafał Rożek.

Wyjątkowe nagrody

Stawką w Tarczyński Copa Kabanos są nie tylko gole i zwycięstwa. Najlepsze drużyny kategorii U-9 i U-11 wywalczą awans do Finału Ogólnopolskiego rozgrywanego na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Co ważne, młodzi adepci piłki nożnej będą mogli zaprezentować swoje umiejętności przed skautami PZPN podczas etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Wszystkie zespoły, które dotrą do etapu finałowego, otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy, natomiast zwycięzców turnieju czeka wyjątkowa Nagroda Główna – wyjazd na mecz reprezentacji Polski i możliwość wspólnego kibicowania Biało-Czerwonym z trybun stadionu.

