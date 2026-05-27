Zgłoś swoją drużynę do Tarczyński Copa Kabanos!

Szkoły, przedszkola i kluby z całej Polski mogą zgłaszać drużyny za pośrednictwem strony www.copakabanos.pl. W rozgrywkach mogą uczestniczyć również zespoły mieszane - do drużyn chłopięcych może dołączyć jedna dziewczynka, a w kategoriach U-9 i U-11 dopuszczalna jest gra jednego młodszego zawodnika. Rozwiązanie to ułatwia tworzenie drużyn i pozwala jeszcze większej liczbie dzieci aktywnie uczestniczyć w rozgrywkach.

3x3 na 4 bramki

Tarczyński Copa Kabanos to nowy projekt skierowany do najmłodszych piłkarek i piłkarzy, oparty na formule gry 3x3 na cztery bramki. Rozgrywki zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić dzieciom jak najwięcej kontaktów z piłką, dużą intensywność gry i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji. Gra na cztery bramki oraz specjalne strefy strzałów zachęcają do kreatywności, odwagi i ofensywnego stylu gry, a niewielka liczba zawodników sprawia, że każde dziecko częściej uczestniczy w akcjach i ma realny wpływ na przebieg meczu.

– Gra 3x3 na cztery bramki zapewnia dzieciom ciągłą aktywność podczas gry. Dynamika gry wymaga od dziecka ciągłej obserwacji i szybkiego reagowania. Jednocześnie niewielka liczba zawodników pozwala dzieciom szybciej analizować sytuację na boisku. Taki format rozwija kreatywność i inteligencję piłkarską, zachęca do odważnych działań i daje dużo radości – podkreśla specjalista ds. szkoleniowych Inicjatyw Grassroots, Rafał Rożek.

Wyjątkowe nagrody

Stawką w Tarczyński Copa Kabanos są nie tylko gole i zwycięstwa. Najlepsze drużyny kategorii U-9 i U-11 wywalczą awans do Finału Ogólnopolskiego rozgrywanego na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Co ważne, młodzi adepci piłki nożnej będą mogli zaprezentować swoje umiejętności przed skautami PZPN podczas etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Wszystkie zespoły, które dotrą do etapu finałowego, otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy, natomiast zwycięzców turnieju czeka wyjątkowa Nagroda Główna – wyjazd na mecz reprezentacji Polski i możliwość wspólnego kibicowania Biało-Czerwonym z trybun stadionu.