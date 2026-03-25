Zespół Lesioki w ogólnopolskim show „Must Be The Music”

Lesioki to grupa, która w swojej twórczości odwołuje się do kultury lasowiackiej, łącząc tradycyjny folklor z nowoczesnym brzmieniem. Ich muzyka inspirowana jest dawnymi pieśniami i lokalnym dziedzictwem, które artyści od lat pielęgnują i popularyzują. Zespół zdobył uznanie słuchaczy dzięki energicznym, tanecznym utworom oraz autorskim kompozycjom opartym na motywach ludowych.

Skład zespołu tworzą:

- Mariusz Szmuc - wokal i gitara basowa

- Wojciech Biernat - wokal, instrumenty klawiszowe i akordeon

- Dominik Maślach - gitara elektryczna

- Jakub Szwajkowski - perkusja

- Wojciech Kołek - saksofon

- Mateusz Oleniacz - saksofon

- Marcel Kogut - trąbka

Udział w ogólnopolskim programie to dla muzyków ogromna szansa na zaprezentowanie swojej twórczości szerszej publiczności oraz promocję regionu.

Widzowie będą mogli nie tylko oglądać występ zespołu, ale także aktywnie go wspierać. Na Lesioków można głosować za pośrednictwem darmowej aplikacji programu „Must Be The Music”.

https://www.polsat.pl/news/2026-03-24/zespol-lesioki-w-must-be-the-music-wiosna-2026-roku/