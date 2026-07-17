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Nisko 17 lipca 2026

Zespół „Galopka” z USA odwiedził Nisko

Przyjazd do Polski na XX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie stał się dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Galopka” z amerykańskiego Passaic okazją do odwiedzenia Niska. Wizyta miała wyjątkowy charakter, szczególnie dla założycielki i choreograf zespołu, Marii Haby (z domu Mieliczek), która po latach wróciła w rodzinne strony.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Maria Haba pochodzi z Niska i jest absolwentką Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Dziś od wielu lat prowadzi „Galopkę” w Stanach Zjednoczonych, gdzie wraz z młodymi Polonusami pielęgnuje polskie tradycje, muzykę i taniec ludowy. Powrót do rodzinnego miasta był dla niej pełen wspomnień i emocji.

Podczas pobytu w Nisku członkowie zespołu odwiedzili Starostwo Powiatowe, Centrum Edukacji Multimedialnej w Podwolinie oraz spotkali się z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice”. Była to okazja do wymiany doświadczeń i rozmów o wspólnej pasji do polskiego folkloru.

Zwieńczeniem wizyty był wspólny koncert „Galopki” i „Racławic” na scenie Niżańskiego Centrum Kultury. Publiczność mogła zobaczyć występ młodych artystów z USA, którzy mimo życia za oceanem z zaangażowaniem kultywują polskie tradycje i przekazują je kolejnym pokoleniom.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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