Zespół „Galopka” z USA odwiedził Nisko

Maria Haba pochodzi z Niska i jest absolwentką Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Dziś od wielu lat prowadzi „Galopkę” w Stanach Zjednoczonych, gdzie wraz z młodymi Polonusami pielęgnuje polskie tradycje, muzykę i taniec ludowy. Powrót do rodzinnego miasta był dla niej pełen wspomnień i emocji.

Podczas pobytu w Nisku członkowie zespołu odwiedzili Starostwo Powiatowe, Centrum Edukacji Multimedialnej w Podwolinie oraz spotkali się z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice”. Była to okazja do wymiany doświadczeń i rozmów o wspólnej pasji do polskiego folkloru.

Zwieńczeniem wizyty był wspólny koncert „Galopki” i „Racławic” na scenie Niżańskiego Centrum Kultury. Publiczność mogła zobaczyć występ młodych artystów z USA, którzy mimo życia za oceanem z zaangażowaniem kultywują polskie tradycje i przekazują je kolejnym pokoleniom.