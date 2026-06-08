Zespół Enej muzyczną gwiazdą Wikliny 2026

Uroczyste otwarcie wydarzenia zaplanowano na godzinę 14.00. Obchody rozpoczną się przemarszem Korowodu Wiklinowego, który wyruszy spod Pomnika Ferdynanda Hompescha przy rudnickim Rynku i przejdzie ulicami miasta na stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza.

Na czele barwnego pochodu staną Ferdynand Hompesch wraz z małżonką, hrabiną Zofią. Organizatorzy zapowiadają efektowne stroje, wiklinowe dekoracje oraz wyjątkową atmosferę nawiązującą do historii i tradycji rudnickiego wikliniarstwa.

Po zakończeniu korowodu uczestnicy przeniosą się na stadion MOSiR, gdzie odbędzie się oficjalna część wydarzenia oraz bogaty program artystyczny. W planie znalazły się występy młodych talentów z gminy, koncerty oraz prezentacje związane z lokalnym dziedzictwem.

Koncertowe gwiazdy Wikliny 2026

Wieczorna część wydarzenia upłynie pod znakiem muzyki. Na scenie wystąpią: Baciary, AMS Band, Dr Swag, Enej.

Nie zabraknie również innych wydarzeń poprzedzających główne święto. W dniach poprzedzających Wiklinę 2026 zaplanowano m.in. kino plenerowe, spacer historyczny „Szlakiem Wyplecionej Historii”, wiklinowy rajd rowerowy, Międzynarodowy Festiwal Kulinarny, turniej siatkówki plażowej oraz Rudnicką Potańcówkę.

Tradycja, rzemiosło i atrakcje dla całych rodzin

Podczas wydarzenia na stadionie będzie można odwiedzić stoiska wystawców, rzemieślników, Kół Gospodyń Wiejskich oraz twórców prezentujących wyroby wiklinowe. Organizatorzy przygotowali także pokazy rzemiosła oraz strefę zabaw dla dzieci.

Wiklina od dziesięcioleci stanowi znak rozpoznawczy Rudnika nad Sanem, dlatego coroczne święto jest nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również promocji tradycji, z której słynie miasto.

Program główny - 14 czerwca

14.00 – przemarsz Korowodu Wiklinowego z Rynku na stadion MOSiR

14.30 – inauguracja „Wikliny 2026”, wystąpienia i prezentacje artystyczne

16.30 – koncert zespołu Baciary

18.00 – koncert AMS Band

19.30 – koncert Dr Swag

21.00 – koncert zespołu Enej