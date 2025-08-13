Zenon Martyniuk i Nowator gwiazdami Dożynek w Turbi

Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, w tym występy zespołów, orkiestry dętej i grup tanecznych, a także koncerty gwiazd wieczoru: Zenona Martyniuka oraz Nowatora.
Nie zabraknie także stoisk z regionalnymi potrawami, degustacji dań z ryb słodkowodnych, wesołego miasteczka, pokazów kulinarnych i atrakcji dla dzieci.
Początek wydarzenia o godzinie 12:00. Organizatorzy – Gmina Zaleszany oraz Gminny Ośrodek Kultury – zapraszają wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
Program XXV Dożynek Gminy Zaleszany
12:00 – Uroczysta Msza Święta dziękczynna za zebrane plony oraz poświęcenie wieńców dożynkowych (Kościół Parafialny pw. św. Leonarda w Turbi)
13:15 – Przemarsz Korowodu Dożynkowego na płytę lotniska z udziałem Grup Wieńcowych, przedstawicieli władz, zespołów artystycznych i mieszkańców gminy
13:45 – Oficjalne otwarcie XXV Dożynek Gminy Zaleszany
• występ Gminnej Orkiestry Dętej
• występy artystyczne – „Kółko Parafialne” oraz Mażoretki
• występ zespołu „Trio” Gospodarzy Dożynek
• występ zespołu dziecięcego przy GOK Zaleszany
14:20 – Prezentacja Grup Wieńcowych i poczęstunek sołectw gminy Zaleszany
17:00 – Koncert zespołu Akcent – Zenon Martyniuk
18:00 – Pokaz kulinarny Stowarzyszenia Dolina Smaku
18:30 – Potańcówka dożynkowa z DJ Arko
20:00 – Koncert Nowator
21:00 – Potańcówka dożynkowa z DJ Arko
