Zenon Martyniuk i Nowator gwiazdami Dożynek w Turbi

Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, w tym występy zespołów, orkiestry dętej i grup tanecznych, a także koncerty gwiazd wieczoru: Zenona Martyniuka oraz Nowatora.

Nie zabraknie także stoisk z regionalnymi potrawami, degustacji dań z ryb słodkowodnych, wesołego miasteczka, pokazów kulinarnych i atrakcji dla dzieci.

Początek wydarzenia o godzinie 12:00. Organizatorzy – Gmina Zaleszany oraz Gminny Ośrodek Kultury – zapraszają wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.

Program XXV Dożynek Gminy Zaleszany

12:00 – Uroczysta Msza Święta dziękczynna za zebrane plony oraz poświęcenie wieńców dożynkowych (Kościół Parafialny pw. św. Leonarda w Turbi)

13:15 – Przemarsz Korowodu Dożynkowego na płytę lotniska z udziałem Grup Wieńcowych, przedstawicieli władz, zespołów artystycznych i mieszkańców gminy

13:45 – Oficjalne otwarcie XXV Dożynek Gminy Zaleszany

• występ Gminnej Orkiestry Dętej

• występy artystyczne – „Kółko Parafialne” oraz Mażoretki

• występ zespołu „Trio” Gospodarzy Dożynek

• występ zespołu dziecięcego przy GOK Zaleszany

14:20 – Prezentacja Grup Wieńcowych i poczęstunek sołectw gminy Zaleszany

17:00 – Koncert zespołu Akcent – Zenon Martyniuk

18:00 – Pokaz kulinarny Stowarzyszenia Dolina Smaku

18:30 – Potańcówka dożynkowa z DJ Arko

20:00 – Koncert Nowator

21:00 – Potańcówka dożynkowa z DJ Arko