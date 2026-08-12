Zen Stalove Festival 2026 - trzy dni, dwie sceny, 27 artystów

To druga edycja Zen Stalove Festival i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze większa i jeszcze bardziej różnorodna niż ubiegłoroczna odsłona.

Rap, hip-hop, rock, alternatywa, pop, mocniejsze brzmienia i muzyka lokalnych wykonawców - organizatorzy postawili na różnorodność. I trudno się dziwić. Zen Stalove ma być festiwalem, na którym każdy znajdzie coś dla siebie.

W programie znalazły się nazwiska, które dobrze znają zarówno młodsi, jak i starsi słuchacze. Na dużej scenie wystąpią m.in. Young Igi, Young Leosia, Asster, Opał x Gibbs, Akurat, Król, Tyszkowski, Lordofon, Myslovitz, Zalia, Ania Karwan, GrubSon, a także Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów.

Nie zabraknie również lokalnego i młodego grania. Na małej scenie pojawią się m.in. Ślepy PŁW, Kubson, DJ Kaposz, Żurek, Asthma, Janek., The Side, Fever, Jolly, Roger, Ola i Ala Tracz Band oraz Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Ale koncerty to nie wszystko. Jak podkreśla prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, festiwal ma być także przestrzenią spotkań, rozmów i dyskusji. Wkrótce mają zostać przedstawieni kolejni partnerzy wydarzenia oraz dodatkowe punkty programu, które mają nadać imprezie jeszcze szerszy wymiar.

I jest jeszcze jeden szczegół, który z pewnością ucieszy mieszkańców: wstęp na festiwal będzie wolny.