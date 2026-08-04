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Stalowa Wola 4 sierpnia 2026

Ze Stalowej Woli wyruszyła 43. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

We wtorek, 4 sierpnia, ze Stalowej Woli wyruszyła pod hasłem "Maryja Matką Miłosierdzia" 43. Piesza Pielgrzymka Stalowa Wola – Jasna Góra. W tegorocznej wędrówce bierze udział 439 pątników, którzy przez najbliższe dziewięć dni będą pokonywać kolejne etapy drogi, by 12 sierpnia dotrzeć do Częstochowy i pokłonić się przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zgodnie z wieloletnią tradycją, pielgrzymowanie rozpoczęło się od Mszy Świętej odprawionej w Konkatedrze Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, której przewodniczył ks. biskup Edward Frankowski. Po zakończeniu liturgii uczestnicy, żegnani przez bliskich i mieszkańców miasta, wyruszyli w drogę.

Pątnicy idą w grupach: bł. Wincentego (najliczniejsza 143 osoby), św. Urszuli (79), św. Jadwigi (60), św. Floriana (42), św. Michała (63) oraz św. Barbary (30). 22 osoby odpowiedzialne są za obsługę i zabezpieczenie pielgrzymki. Wszystkie grupy każdego dnia będą pokonywać kolejne odcinki trasy, by po dziewięciu dniach wejść na Jasną Górę.

Na stałe do pielgrzymki dołączyła również forma sztafetowa. Powstała w czasie pandemii jako rozwiązanie umożliwiające udział większej liczbie wiernych mimo obowiązujących ograniczeń. Choć pandemia już minęła, sztafeta pozostała w programie. Dzięki niej osoby, które nie mogą przejść całej trasy, mogą włączyć się w pielgrzymowanie na wybranym etapie.

Dla wielu uczestników to nie tylko dziewięć dni pieszej wędrówki, ale także czas modlitwy, spotkań i wspólnego przeżywania wiary. Do Częstochowy dotrą 12 sierpnia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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