Ze Stalowej Woli na szczyt YouTube’a!

Cała Polska patrzy na licznik zbiórki Fundacji Cancer Fighters, który w zawrotnym tempie zmierza do rekordowych 10 milionów złotych. W epicentrum tego medialnego tornada - trwającego 9 dni streamu Łatwoganga i Bedoesa 2115 - pojawią się reprezentanci Stalowej Woli. Kacper Kuziora („Kacper z piekarnika”) oraz artystka Iwona Kuziora (IvoAdventures) już w najbliższy piątek, 24 kwietnia, wejdą na żywo do studia, by wesprzeć dzieci walczące z nowotworami.

Różowy Piekarnik, który zna całe miasto, jedzie do Warszawy

Kacper Kuziora, znany lokalnie ze swojej pasji i charakterystycznego „Różowego Piekarnika”, postanowił zadziałać nieszablonowo. Na żywo, między godziną 13:00 a 16:00, w samym sercu najpopularniejszej obecnie transmisji w kraju, będzie wypiekał swoje słynne drożdżówki i ciastka. Co istotne, Kacper zabiera ze sobą swój prawdziwy, różowy piekarnik prosto z kawiarni - to w nim na oczach setek tysięcy widzów powstaną słodkości, które mają „osłodzić” walkę małych wojowników z fundacji.

Wsparcie artystyczne zapewni Iwona Kuziora (IvoAdventures), która przygotowuje na tę okazję specjalny projekt artystyczny lub interaktywne wyzwanie, mające na celu jeszcze mocniejsze zaangażowanie internetowej społeczności w pomaganie.

W towarzystwie największych gwiazd

Stalowowolski duet znajdzie się w wyjątkowym gronie. Tylko w ostatnich godzinach stream odwiedzili Robert Lewandowski oraz Bagi, co wywołało euforię w mediach społecznościowych. Akcja stała się ogólnopolskim ruchem, w który zaangażowała się Doda, wykonując telefony do ikon polskiej kultury i show-biznesu. Dzięki niej do wsparcia zbiórki zachęcali m.in. Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Magda Gessler, Justyna Steczkowska czy Robert Makłowicz.

Na LIVE regularnie pojawiają się idole młodego pokolenia: Young Leosia, Bambi, Oki, Żabson, White 2115 oraz Szpaku. To obecnie największe wydarzenie w historii polskiego YouTube’a, łączące świat sportu, muzyki i tradycyjnych mediów w jednym, szczytnym celu.

„To dla nas ogromna duma, że jako osoby ze Stalowej Woli możemy dołożyć swoją cegiełkę do tak gigantycznego projektu. Jedziemy tam z pozytywną energią i zapachem świeżego ciasta, żeby pokazać, że każde wsparcie ma znaczenie” - mówią Kacper i Iwona.

Zachęcamy mieszkańców Stalowej Woli i całego regionu do kibicowania naszym reprezentantom oraz do włączenia się w zbiórkę. Kacpra i Iwonę będzie można oglądać na żywo w piątek (24 kwietnia) od godziny 13:00 do 16:00 na kanale YouTube Łatwoganga.

Fenomen na polskim YouTube: Łatwogang i Bedoes 2115 biją rekordy w walce z rakiem

Polski internet jest właśnie świadkiem jednej z najbardziej niezwykłych i spektakularnych akcji charytatywnych w swojej historii. Trwający nieprzerwanie od 17 kwietnia stream na kanale twórcy internetowego Łatwoganga (Patryka Garkowskiego) stał się ogólnopolskim ruchem, który jednoczy świat rapu, popkultury i sportu w jednym celu - wsparciu Fundacji Cancer Fighters i dzieci zmagających się z nowotworami.

Koncepcja, która poruszyła miliony

Zasada 9-dniowej transmisji na żywo jest tyleż prosta, co ekstremalna: przez całą dobę, bez żadnej przerwy, w studiu gra zapętlony jeden utwór. To piosenka "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", nagrana przez rapera Bedoesa 2115 oraz 11-letnią Maję Mecan, podopieczną fundacji chorującą na białaczkę szpikową. Słowa dziewczynki stały się nieformalnym hymnem całej zbiórki, a ogromne zaangażowanie Bedoesa - który nie tylko wpłacił setki tysięcy złotych własnych środków, ale też na znak solidarności z chorymi dziećmi zgolił na żywo włosy i brodę - wywołało lawinę dobra.

Pospolite ruszenie polskich gwiazd

To, co zaczęło się jako internetowy challenge, szybko wymknęło się z ram YouTube'a. W akcję zaangażowały się największe nazwiska w kraju. Studio odwiedził kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, co odbiło się szerokim echem w ogólnopolskich mediach. Swoją cegiełkę dołożyła również Doda, która podczas relacji na żywo dzwoniła do ikon polskiego show-biznesu - dzięki niej inicjatywę wsparli m.in. Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Magda Gessler, Justyna Steczkowska czy Robert Makłowicz.

Zbiórka zjednoczyła także całą czołówkę polskiej sceny rapowej i internetowej. Na planie pojawili się lub gorąco wsparli akcję m.in. Young Leosia, Oki, Żabson, Bambi, Szpaku, White 2115, Bagi czy Maciek Dąbrowski (Z Dvpy). Gwiazdy nie tylko wpłacają gigantyczne kwoty, ale także biorą udział w wyzwaniach, deklarują charytatywne koncerty i wspólnymi siłami napędzają licznik.

Rekordowe kwoty na horyzoncie

Początkowy cel zbiórki wynosił 500 tysięcy złotych, jednak kwota ta została zmiażdżona w błyskawicznym tempie. Obecnie na koncie Fundacji Cancer Fighters są już miliony złotych, a licznik z każdą godziną i każdym gościem rośnie w zawrotnym tempie. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie, wsparcie psychologiczne i spełnianie marzeń małych pacjentów oddziałów onkologicznych.

Finał akcji zaplanowano na 26 kwietnia. Do tego czasu transmisję można śledzić przez całą dobę na kanale Łatwoganga w serwisie YouTube, a wpłat można dokonywać bezpośrednio do dedykowanych skarbonek.

stream: https://www.youtube.com/watch?v=UNAqqHIPbWA

fundacja: https://cancerfighters.pl/

IG Różowy Piekarnik: https://www.instagram.com/rozowypiekarnik/

IG Ivoadventures: https://www.instagram.com/ivoadventures/