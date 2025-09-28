Miesięcznik
Księżniczki
28 września 2025

Projektantka Ewa Zbaraszewska na Italian International Fashion Week

W dniach 6–8 września 2025 w miejscowości Conversano we Włoszech odbyła się prestiżowa International Fashion Week 2025, która zgromadziła projektantów z Włoch i wielu krajów Europy. Wśród gości i twórców znalazła się także polska projektantka z Podkarpacia - Ewa Zbaraszewska - co sprawia, że lokalna społeczność ma powód do dumy.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Polska kreatywność na włoskim wybiegu

Według relacji portalu Italiano Notizie wydarzenie zorganizowano w imponującym otoczeniu Zamku Marchione (Castello Marchione) w Conversano. Pokazy mody, ceremonie wręczenia nagród i wystawy artystyczne połączyły modę, kulturę i sztukę w oprawie międzynarodowej przyciągającej uwagę mediów i znawców.

Wśród nazwisk, które zdominowały scenę, wymieniono między innymi: Michele Miglionico, Carmine De Santis, Michele Gaudiomonte, a także polskie marki i projektantki: Ewa Zbaraszewska, Barbara Piekut oraz Rogowskie Bridal (projekt siostrzanego duetu Olga i Justina)

Styl, inspiracje, misja – sylwetka Ewy Zbaraszewskiej

W relacji podkreślono, że kolekcje Ewy Zbaraszewskiej wyróżniały się odniesieniami do malarstwa i architektury, łącząc w swej estetyce motywy art déco i suprematyzmu. Projektantka stawia również na modę zrównoważoną (sustainable fashion), co w kontekście dzisiejszego przemysłu staje się coraz bardziej cenionym kierunkiem.

To właśnie dzięki tej odwadze twórczej i ekspresji poprzez tkaniny, Zbaraszewska zyskała miejsce w programie wydarzenia, które promowało nie tylko luksusowe marki, lecz także młode talenty z całej Europy.

Wyróżnienia i znaczenie wydarzenia

Podczas imprezy przyznano Golden Muse Award 2025 — wyróżnienie, które trafiło m.in. do Marisy de Lempicka (praprawnuczki słynnej malarki Tamary Łempickiej) za działalność na rzecz zachowania artystycznego dziedzictwa rodziny.

Również projektantka z Podkarpacia zaznaczyła swoją obecność w środowisku międzynarodowym. Wydarzenie zostało opatrzone patronatem stowarzyszenia Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD), które łączy młode talenty mody i działa pod egidą UNSIC we Włoszech

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

