Zdziary w Żabnie, a na Piaskach Unia

Z pięciu spotkań, najciekawiej zapowiadają się mecze w Żabnie, które podejmie LZS Zdziary i w Rozwadowie, gdzie beniaminek Klasy B, drużyna Sanu Stalowa Wola zmierzy się z beniaminkiem ligi okręgowej, Unią Nowa Sarzyna. W 1/4 finału los zetknął ze sobą Sokoły. Czwartoligowiec z Niska podejmie imiennika z Kamienia, który po roku gry w 4 lidze wrócił do „okręgówki”
Zestaw par II rundy (20 sierpnia):
San Stalowa Wola – Unia Nowa Sarzyna
Płomień Trześń – GAS Łęg Stany
Junior Zakrzów – Pogoń Leżajsk
Koniczynka Ocice – Tanew Wólka Tanewska
LZS Żabno – LZS Zdziary
Wolny los: Podlesianka Kamień, Huragan Zdziechowice, Azalia Wola Zarczycka, Sparta Jeżowe, Stal II Stalowa Wola, Stal Nowa Dęba, Sokół Kamień.
Zestaw par 1/8 finału (środa, 17 września), do którego dołącza cztery drużyny: Siarka Tarnobrzeg, Sokół Nisko, ŁKS Łowisko i Stal Gorzyce)
Podlesianka Podlesie – Płomień Trześń/GAS Łęg Stany
Huragan Zdziechowice – Azalia Wola Zarczycka
Sokół Kamień - Sokół Nisko
Koniczynka Ocice/Tanew Wólka Tanewska – Siarka Tarnobrzeg
Sparta Jeżowe – Stal Gorzyce
Junior Zakrzów/Pogoń Leżajsk - San Stalowa Wola/Unia Nowa Sarzyna
LZS Żabno/LZS Ździary – Stal Nowa Dęba
Stal II Stalowa Wola – ŁKS Łowisko
