Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Bojanów 9 sierpnia 2025

Zdziary w Żabnie, a na Piaskach Unia

W siedzibie podokręgu piłkarskiego Stalowa Wola odbyło się losowanie II rundy oraz 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu okręgowym. Mecze II rundy rozegrane zostaną w środę, 20 sierpnia o godzinie 17.30.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Z pięciu spotkań, najciekawiej zapowiadają się mecze w Żabnie, które podejmie LZS Zdziary i w Rozwadowie, gdzie beniaminek Klasy B, drużyna Sanu Stalowa Wola zmierzy się z beniaminkiem ligi okręgowej, Unią Nowa Sarzyna. W 1/4 finału los zetknął ze sobą Sokoły. Czwartoligowiec z Niska podejmie imiennika z Kamienia, który po roku gry w 4 lidze wrócił do „okręgówki”

Zestaw par II rundy (20 sierpnia):
San Stalowa Wola – Unia Nowa Sarzyna
Płomień Trześń – GAS Łęg Stany
Junior Zakrzów – Pogoń Leżajsk
Koniczynka Ocice – Tanew Wólka Tanewska
LZS Żabno – LZS Zdziary

Wolny los: Podlesianka Kamień, Huragan Zdziechowice, Azalia Wola Zarczycka, Sparta Jeżowe, Stal II Stalowa Wola, Stal Nowa Dęba, Sokół Kamień.

Zestaw par 1/8 finału (środa, 17 września), do którego dołącza cztery drużyny: Siarka Tarnobrzeg, Sokół Nisko, ŁKS Łowisko i Stal Gorzyce)
Podlesianka Podlesie – Płomień Trześń/GAS Łęg Stany
Huragan Zdziechowice – Azalia Wola Zarczycka
Sokół Kamień - Sokół Nisko
Koniczynka Ocice/Tanew Wólka Tanewska – Siarka Tarnobrzeg
Sparta Jeżowe – Stal Gorzyce
Junior Zakrzów/Pogoń Leżajsk - San Stalowa Wola/Unia Nowa Sarzyna
LZS Żabno/LZS Ździary – Stal Nowa Dęba
Stal II Stalowa Wola – ŁKS Łowisko

Udostępnij artykuł:

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Koszykarze Stali dostali „dziką kartę” na grę w II lidze
Stalowa Wola
Koszykarze Stali dostali „dziką kartę” na grę w II lidze
Lotnik wylądował w Zbydniowie
Stalowa Wola
Lotnik wylądował w Zbydniowie
Oliwier Kowalski w kadrze Podkarpacia U 14
Stalowa Wola
Oliwier Kowalski w kadrze Podkarpacia U 14
Inauguracja z Karpatami w Krośnie, zakończenie z Legionem Pilzno w Nisku
Nisko
Inauguracja z Karpatami w Krośnie, zakończenie z Legionem Pilzno w Nisku
W ostatnią niedzielę sierpnia VI Memoriał Lucjana Treli
Stalowa Wola
W ostatnią niedzielę sierpnia VI Memoriał Lucjana Treli
Oliwia Sybicka z brązowym medalem Drużynowych Mistrzostw Europy
Oliwia Sybicka z brązowym medalem Drużynowych Mistrzostw Europy
Nie wolno nam zlekceważyć tej ligi
Stalowa Wola
Nie wolno nam zlekceważyć tej ligi
„Stalówka” wyrzuciła Skrę z Pucharu Polski
Stalowa Wola
„Stalówka” wyrzuciła Skrę z Pucharu Polski
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu