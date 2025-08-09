Zdziary w Żabnie, a na Piaskach Unia

Z pięciu spotkań, najciekawiej zapowiadają się mecze w Żabnie, które podejmie LZS Zdziary i w Rozwadowie, gdzie beniaminek Klasy B, drużyna Sanu Stalowa Wola zmierzy się z beniaminkiem ligi okręgowej, Unią Nowa Sarzyna. W 1/4 finału los zetknął ze sobą Sokoły. Czwartoligowiec z Niska podejmie imiennika z Kamienia, który po roku gry w 4 lidze wrócił do „okręgówki”

Zestaw par II rundy (20 sierpnia):

San Stalowa Wola – Unia Nowa Sarzyna

Płomień Trześń – GAS Łęg Stany

Junior Zakrzów – Pogoń Leżajsk

Koniczynka Ocice – Tanew Wólka Tanewska

LZS Żabno – LZS Zdziary

Wolny los: Podlesianka Kamień, Huragan Zdziechowice, Azalia Wola Zarczycka, Sparta Jeżowe, Stal II Stalowa Wola, Stal Nowa Dęba, Sokół Kamień.

Zestaw par 1/8 finału (środa, 17 września), do którego dołącza cztery drużyny: Siarka Tarnobrzeg, Sokół Nisko, ŁKS Łowisko i Stal Gorzyce)

Podlesianka Podlesie – Płomień Trześń/GAS Łęg Stany

Huragan Zdziechowice – Azalia Wola Zarczycka

Sokół Kamień - Sokół Nisko

Koniczynka Ocice/Tanew Wólka Tanewska – Siarka Tarnobrzeg

Sparta Jeżowe – Stal Gorzyce

Junior Zakrzów/Pogoń Leżajsk - San Stalowa Wola/Unia Nowa Sarzyna

LZS Żabno/LZS Ździary – Stal Nowa Dęba

Stal II Stalowa Wola – ŁKS Łowisko