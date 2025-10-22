Miesięcznik
Osiedle Leśna
Zaklików 22 października 2025

Zderzenie seata i citroëna w Zaklikowie

Do groźnie wyglądającego zderzenia dwóch samochodów doszło na skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Zachodniej w Zaklikowie. Na miejscu interweniowały wszystkie służby - policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak informują strażacy z OSP Zaklików, o 21 października o godzinie 14:40 zostali zadysponowani przez stanowisko kierowania PSP w Stalowej Woli do wypadku drogowego w tej miejscowości.

– Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy dwa rozbite auta, naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz odłączenie akumulatorów w pojazdach. Na czas działań ulica Sandomierska została zablokowana, a ruch przywrócono o godzinie 19:40 – relacjonują strażacy.

– Z ustaleń wynika, że kierująca seatem 44-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego doszło do zderzenia bocznego z citroënem, którym jechała 43-latka z dwójką dzieci – przekazała starszy aspirant Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Jak dodaje funkcjonariuszka, uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

– Kierująca z citroëna i jej 11-letni syn zostali przewiezieni na badania do szpitala, nie wymagali hospitalizacji. Finalnie za spowodowanie kolizji drogowej na kierującą seatem został nałożony mandat karny – poinformowała Małgorzata Kania.

