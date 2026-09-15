Zderzenie dwóch Renault na DK77. Trzy osoby trafiły do szpitala

- Po godzinie siódmej na drodze krajowej nr 77, na remontowanym odcinku drogi, doszło do zderzenia dwóch pojazdów marki Renault. Ze występnych ustaleń wynika, że kierująca osobową Renault zjechała na sąsiadujący pas ruchu, gdzie zderzyła się z dostawczym Renault. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - przekazała st. asp. Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Trójka pasażerów podróżujących osobowym Renault została przewieziona do szpitala na badania.

Na miejscu pracowali policjanci oraz służby ratunkowe. Przez ponad dwie godziny kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Policja ustala dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.