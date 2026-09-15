Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
space 4 talent
2.3 / 5
Stalowa Wola 15 września 2026

Zderzenie dwóch Renault na DK77. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do zderzenia dwóch samochodów marki Renault doszło 15 września na obwodnicy Stalowej Woli. Wypadek wydarzył się na remontowanym odcinku drogi. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala na badania.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Po godzinie siódmej na drodze krajowej nr 77, na remontowanym odcinku drogi, doszło do zderzenia dwóch pojazdów marki Renault. Ze występnych ustaleń wynika, że kierująca osobową Renault zjechała na sąsiadujący pas ruchu, gdzie zderzyła się z dostawczym Renault. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - przekazała st. asp. Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Trójka pasażerów podróżujących osobowym Renault została przewieziona do szpitala na badania.

Na miejscu pracowali policjanci oraz służby ratunkowe. Przez ponad dwie godziny kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Policja ustala dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  2.3
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  2.3

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
„Stalówka” pożegnała dyrektora sportowego i trenera
Stalowa Wola
„Stalówka” pożegnała dyrektora sportowego i trenera
Pięć zwycięstw Helenki Pizło w Krakowie
Stalowa Wola
Pięć zwycięstw Helenki Pizło w Krakowie
Kantor wraca na Hutniczą
Stalowa Wola
Kantor wraca na Hutniczą
Nowy cykl spotkań ze sztuką w Nisku. Pierwszy wykład już 25 września
Nisko
Nowy cykl spotkań ze sztuką w Nisku. Pierwszy wykład już 25 września
Sygnalizacja na skrzyżowaniu KEN i Niezłomnych została wyłączona
Stalowa Wola
Sygnalizacja na skrzyżowaniu KEN i Niezłomnych została wyłączona
Pszczelarze znów spotkają się w Stalowej Woli. Zbliża się XI Forum Pszczelarskie
Stalowa Wola
Pszczelarze znów spotkają się w Stalowej Woli. Zbliża się XI Forum Pszczelarskie
„Letnie inspiracje” na płótnach
Stalowa Wola
„Letnie inspiracje” na płótnach
Jechał BMW mimo sądowego zakazu. 31-latek zatrzymany
Bojanów
Jechał BMW mimo sądowego zakazu. 31-latek zatrzymany
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu