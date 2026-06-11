Najechał na ciężarówkę stojącą na pasie awaryjnym

Do zdarzenia doszło 10 czerwca po południu. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci, 26-letni mieszkaniec gminy Sieniawa, kierujący ciężarową Scanią, nie zachował bezpiecznej odległości podczas przejazdu obok ciężarowego Mercedesa, który znajdował się na pasie awaryjnym. Doszło do zderzenia pojazdów. Scania przewróciła się na bok.

W wyniku zdarzenia droga ekspresowa S19 w kierunku Rzeszowa została całkowicie zablokowana. Utrudnienia trwały kilkanaście godzin, a policjanci kierowali ruch na wyznaczone objazdy.

Kierowca Scanii został przewieziony do szpitala na badania. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Drugi uczestnik zdarzenia, 40-letni obywatel Serbii kierujący Mercedesem, nie ucierpiał.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym 26-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. Na jego konto trafiło również 10 punktów karnych.

Fot. KPP Nisko