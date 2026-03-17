Zderzenie auta z hulajnogą w Stalowej Woli. 17-latek trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło 16 marca po godzinie 13. Dyżurny stalowowolskiej policji otrzymał zgłoszenie o kolizji z udziałem Volkswagena i hulajnogi elektrycznej. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy ustalili szczegóły zdarzenia.

Z ich relacji wynika, że 76-letni kierowca Volkswagena, zjeżdżając z ronda, uderzył w 17-latka przejeżdżającego przez jezdnię na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek został przewieziony do szpitala, jednak - jak się okazało - jego obrażenia nie były poważne i nie wymagał hospitalizacji.

Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierowca samochodu, jak i użytkownik hulajnogi byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem.

Policja apeluje o ostrożność, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych i miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Ważne zasady dla użytkowników hulajnóg

Funkcjonariusze przypominają również o podstawowych przepisach dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych. Kierujący powinni przede wszystkim korzystać z dróg dla rowerów lub pasów rowerowych, a w przypadku ich braku - z jezdni, gdzie dozwolona prędkość nie przekracza 30 km/h. Maksymalna prędkość hulajnogi to 20 km/h.

Wyjątkowo dopuszczalna jest jazda chodnikiem, jednak tylko przy zachowaniu szczególnej ostrożności, z prędkością zbliżoną do pieszego oraz z bezwzględnym pierwszeństwem dla pieszych.

Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, np. kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą po drogach publicznych - wyjątkiem jest strefa zamieszkania i jazda pod opieką dorosłych.

Przepisy zabraniają także jazdy pod wpływem alkoholu, przewożenia innych osób oraz holowania pojazdów.

Policjanci podkreślają, że przestrzeganie zasad i wzajemna ostrożność wszystkich uczestników ruchu drogowego to klucz do uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.