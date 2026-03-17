Stalowa Wola 17 marca 2026

Zderzenie auta z hulajnogą w Stalowej Woli. 17-latek trafił do szpitala

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w Stalowej Woli na ul. Okulickiego. W zderzeniu samochodu osobowego z hulajnogą elektryczną ucierpiał 17-latek.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 16 marca po godzinie 13. Dyżurny stalowowolskiej policji otrzymał zgłoszenie o kolizji z udziałem Volkswagena i hulajnogi elektrycznej. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy ustalili szczegóły zdarzenia.

Z ich relacji wynika, że 76-letni kierowca Volkswagena, zjeżdżając z ronda, uderzył w 17-latka przejeżdżającego przez jezdnię na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek został przewieziony do szpitala, jednak - jak się okazało - jego obrażenia nie były poważne i nie wymagał hospitalizacji.

Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierowca samochodu, jak i użytkownik hulajnogi byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem.

Policja apeluje o ostrożność, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych i miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Ważne zasady dla użytkowników hulajnóg

Funkcjonariusze przypominają również o podstawowych przepisach dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych. Kierujący powinni przede wszystkim korzystać z dróg dla rowerów lub pasów rowerowych, a w przypadku ich braku - z jezdni, gdzie dozwolona prędkość nie przekracza 30 km/h. Maksymalna prędkość hulajnogi to 20 km/h.

Wyjątkowo dopuszczalna jest jazda chodnikiem, jednak tylko przy zachowaniu szczególnej ostrożności, z prędkością zbliżoną do pieszego oraz z bezwzględnym pierwszeństwem dla pieszych.

Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, np. kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą po drogach publicznych - wyjątkiem jest strefa zamieszkania i jazda pod opieką dorosłych.

Przepisy zabraniają także jazdy pod wpływem alkoholu, przewożenia innych osób oraz holowania pojazdów.

Policjanci podkreślają, że przestrzeganie zasad i wzajemna ostrożność wszystkich uczestników ruchu drogowego to klucz do uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Poseł Weber o „Polski Safe 0 proc.” i cenach paliw. „To lepsza alternatywa”
Stalowa Wola
Poseł Weber o „Polski Safe 0 proc.” i cenach paliw. „To lepsza alternatywa”
Nie żyje Sławomir Maliszewski
Stalowa Wola
Nie żyje Sławomir Maliszewski
Wiosna na sportowo. Uczniowie zmierzą się o puchar prezydenta
Stalowa Wola
Wiosna na sportowo. Uczniowie zmierzą się o puchar prezydenta
Schronisko marzeń stało się rzeczywistością. Psia Przystań świętuje 10 lat
Stalowa Wola
Schronisko marzeń stało się rzeczywistością. Psia Przystań świętuje 10 lat
Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola
300 tancerzy na scenie MDK. Wyjątkowy jubileusz dwóch instruktorek
Stalowa Wola
300 tancerzy na scenie MDK. Wyjątkowy jubileusz dwóch instruktorek
Pędził 146 km/h w Żabnie. Stracił prawo jazdy na trzy miesiące
Stalowa Wola
Pędził 146 km/h w Żabnie. Stracił prawo jazdy na trzy miesiące
Wiosenny koncert w Miejskim Domu Kultury
Stalowa Wola
Wiosenny koncert w Miejskim Domu Kultury
