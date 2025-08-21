Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy

Do zdarzenia doszło 20 sierpnia po godz. 10. Kierowca, mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, jechał w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, z prędkością 106 km/h.

Policjanci przypominają, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości nadal pozostaje najczęstszym wykroczeniem na drogach i jedną z głównych przyczyn wypadków. Za swoje zachowanie 60-latek zapłacił mandat w wysokości 1500 zł i otrzymał 13 punktów karnych. Dodatkowo stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Za kierownicą odpowiadamy nie tylko za siebie, ale też za pasażerów i innych uczestników ruchu. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych.