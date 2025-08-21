Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 21 sierpnia 2025

Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy

Policjanci ruchu drogowego z Stalowej Woli zatrzymali 60-letniego kierowcę toyoty, który w obszarze zabudowanym jechał o 56 km/h szybciej niż pozwalają przepisy. Mężczyzna poniósł surowe konsekwencje – stracił prawo jazdy, otrzymał wysoki mandat i punkty karne.

REKLAMA
avatar
sztafeta.pl

Do zdarzenia doszło 20 sierpnia po godz. 10. Kierowca, mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, jechał w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, z prędkością 106 km/h.

Policjanci przypominają, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości nadal pozostaje najczęstszym wykroczeniem na drogach i jedną z głównych przyczyn wypadków. Za swoje zachowanie 60-latek zapłacił mandat w wysokości 1500 zł i otrzymał 13 punktów karnych. Dodatkowo stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Za kierownicą odpowiadamy nie tylko za siebie, ale też za pasażerów i innych uczestników ruchu. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych.

avatar
sztafeta.pl

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Pożegnaliśmy Krystynę Podsiadło
Stalowa Wola
Pożegnaliśmy Krystynę Podsiadło
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Stalowa Wola
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Respiratory i kardiomonitor dla stalowowolskiego szpitala
Stalowa Wola
Respiratory i kardiomonitor dla stalowowolskiego szpitala
Dożynki Powiatu Niżańskiego. Na scenie Frąckowiak, Bryska i Weź nie pytaj
Rudnik nad Sanem
Dożynki Powiatu Niżańskiego. Na scenie Frąckowiak, Bryska i Weź nie pytaj
1000 zł mandatu dla 18-latka na hulajnodze elektrycznej
Stalowa Wola
1000 zł mandatu dla 18-latka na hulajnodze elektrycznej
Stalowa Wola uhonorowała Antoniego Rusinka
Stalowa Wola
Stalowa Wola uhonorowała Antoniego Rusinka
Radni zdecydowali: prezydent Andrzej Duda Honorowym Obywatelem Miasta
Stalowa Wola
Radni zdecydowali: prezydent Andrzej Duda Honorowym Obywatelem Miasta
Dwoje 11-latków spacerowało środkiem Sanu
Stalowa Wola
Dwoje 11-latków spacerowało środkiem Sanu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu