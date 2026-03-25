Zbliżają się Dziecięce Zdarzenia Teatralne

Program wydarzenia

28.03.2026 / sobota

Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”

godz. 11.00

PRZYGODY SKRZATA ANANASA

Teatr Lalkowy Przytulanka

scenariusz i reżyseria: Janina Wań

godz. 12.30

WIELORYB

na podstawie utworów Jana Brzechwy i Wandy Chotomskiej

Teatr Na Moście

reżyseria: Katarzyna Pawłowska

29.03.2026 / niedziela

Miejski Dom Kultury

godz. 11.00

PRZYGODY SKRZATA ANANASA

Teatr Lalkowy Przytulanka

scenariusz i reżyseria: Janina Wań

sala kameralna MDK

godz. 12.00

PIPPI

Teatr Emotka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK

reżyseria: Oleksandra Martyshchuk

sala widowiskowa MDK

Bilety: 15 zł

Bilety dostępne online na www.mdkstalowawola.pl oraz stacjonarnie w kasach: MDK i RDK „Sokół”

PRZYGODY SKRZATA ANANASA

Teatr Lalkowy Przytulanka

scenariusz i reżyseria: Janina Wań

Spektakl „Przygody skrzata Ananasa”, według scenariusza Janiny Wań, opowiada o przygodach małego synka królewny Mandarynki. Ananasek, zbuntowany przeciwko dworskiej etykiecie, zapragnął sam pokierować swoim życiem. Powędrował więc w świat, a przed niebezpieczeństwami chroniły go dobre serduszko, odwaga oraz życzliwi mieszkańcy Jagodowego Królestwa.

Spektakl dla widzów w wieku 3+

Czas trwania: 40 minut

obsada aktorska i animatorska: Helena Kołodziej (Ananasek), Elżbieta Pikus (królewna Mandarynka), Teresa Makar (Ptaszek Wszystkojadek i Jagódka), Jolanta Revuelta (Żmija Skrętowija), Maria Łojek (Macierzanka), Irena Jaworska (Dzięcielinka), Stanisław Tunia (Król Jeżynek), Barbara Malczewska, Janina Wań, scenografia, lalki i muzyka: Janina Wań

WIELORYB

na podstawie utworów Jana Brzechwy i Wandy Chotomskiej

Teatr Na Moście

reżyseria: Katarzyna Pawłowska

Teatr Na Moście zaprasza na przedpremierowy pokaz spektaklu „Wieloryb”. Bazę dla niego stanowi słuchowisko Jana Brzechwy oraz jeden z utworów Wandy Chotomskiej.

Młodzi aktorzy zabierają widzów do świata, który czasem mieni się kolorami, a innym razem zatrzymuje się w czerni i bieli. Pokazują, jak reagujemy na wypełniające go informacje i jak przekazujemy je dalej. Bohaterem pogłosek jest tytułowy „Wieloryb”, który wprowadza wiele zamętu, a jednocześnie pozwala postaciom wczuć się w „dorosłe” role i pobawić zaobserwowanymi zachowaniami rodziców, nauczycieli, sąsiadów czy innych dorosłych. Każdy będzie mógł odnaleźć w scenicznych bohaterach cząstkę siebie.

Spektakl dla widzów w wieku 8+

Czas trwania: 30 minut

występują: Pola Budziło, Kajetan Dziółko, Natalia Flis, Wiktor Głogowski, Zuzanna Goc, Magdalena Grabiec, Milena Jaskowska, Ewa Kochan, Iga Kowalska, Józef Pawłowski, Julia Polowska, Julia Ślepecka, Aleksandra Witkiewicz, Lena Wołoszynek

scenografia: Lidia Biernat, Arkadiusz Tonderys

kostiumy: Ewa Kusińska

światło: Mariusz Zarzeczny

PIPPI

Teatr Emotka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK

reżyseria: Oleksandra Martyshchuk

Teatr Emotka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK zapraszają do Willi „Śmiesznotka”, gdzie mieszka najbardziej niezwykła dziewczynka na świecie — Pippi Pończoszanka!

Ma konia, który śpi, walizkę pełną złota i głowę pełną szalonych pomysłów. Nie boi się ani policji, ani szkoły, ani nawet wymagających nauczycielek… A jednak w głębi serca marzy o czymś bardzo zwyczajnym – o prawdziwej rodzinie.

To barwna, muzyczna opowieść z udziałem dziecięcej orkiestry – pełna piosenek, tańca, humoru i wzruszających momentów. Spektakl o sile wyobraźni, wolności bycia sobą i o tym, że nawet najsilniejsze dziecko czasem po prostu potrzebuje ciepła i bliskości.

Śpiewamy, marzymy i tańczymy razem z Pippi! Bajkowa przygoda czeka właśnie na Was!

asystent reżysera: Volodymyr Martyshchuk

występują: Maciej Dąbek, Julia Miklus, Justyna Kutsyk, Ewa Kochan, Elena Pikula, Yaryna Martyshchuk, Julia Duda, Maria Chudzik, Roman Serediuk, Anhelina Serediuk oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK pod batutą Jakuba Koziarza

przygotowanie wokalne: Kateryna Serediuk

scenografia: Lidia Biernat

kostiumy: Elżbieta Dec, Beata Urbanowicz, Ewa Kusińska, Anna Naja-Leszczyńska

światło: Tomasz Dec

dźwięk: Waldemar Sokołowski