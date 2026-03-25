Zbliżają się Dziecięce Zdarzenia Teatralne

Program wydarzenia
28.03.2026 / sobota
Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”
godz. 11.00
PRZYGODY SKRZATA ANANASA
Teatr Lalkowy Przytulanka
scenariusz i reżyseria: Janina Wań
godz. 12.30
WIELORYB
na podstawie utworów Jana Brzechwy i Wandy Chotomskiej
Teatr Na Moście
reżyseria: Katarzyna Pawłowska
29.03.2026 / niedziela
Miejski Dom Kultury
godz. 11.00
sala kameralna MDK
godz. 12.00
PIPPI
Teatr Emotka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK
reżyseria: Oleksandra Martyshchuk
sala widowiskowa MDK
Bilety: 15 zł
Bilety dostępne online na www.mdkstalowawola.pl oraz stacjonarnie w kasach: MDK i RDK „Sokół”
PRZYGODY SKRZATA ANANASA
Teatr Lalkowy Przytulanka
scenariusz i reżyseria: Janina Wań
Spektakl „Przygody skrzata Ananasa”, według scenariusza Janiny Wań, opowiada o przygodach małego synka królewny Mandarynki. Ananasek, zbuntowany przeciwko dworskiej etykiecie, zapragnął sam pokierować swoim życiem. Powędrował więc w świat, a przed niebezpieczeństwami chroniły go dobre serduszko, odwaga oraz życzliwi mieszkańcy Jagodowego Królestwa.
Spektakl dla widzów w wieku 3+
Czas trwania: 40 minut
obsada aktorska i animatorska: Helena Kołodziej (Ananasek), Elżbieta Pikus (królewna Mandarynka), Teresa Makar (Ptaszek Wszystkojadek i Jagódka), Jolanta Revuelta (Żmija Skrętowija), Maria Łojek (Macierzanka), Irena Jaworska (Dzięcielinka), Stanisław Tunia (Król Jeżynek), Barbara Malczewska, Janina Wań, scenografia, lalki i muzyka: Janina Wań
WIELORYB
na podstawie utworów Jana Brzechwy i Wandy Chotomskiej
Teatr Na Moście
reżyseria: Katarzyna Pawłowska
Teatr Na Moście zaprasza na przedpremierowy pokaz spektaklu „Wieloryb”. Bazę dla niego stanowi słuchowisko Jana Brzechwy oraz jeden z utworów Wandy Chotomskiej.
Młodzi aktorzy zabierają widzów do świata, który czasem mieni się kolorami, a innym razem zatrzymuje się w czerni i bieli. Pokazują, jak reagujemy na wypełniające go informacje i jak przekazujemy je dalej. Bohaterem pogłosek jest tytułowy „Wieloryb”, który wprowadza wiele zamętu, a jednocześnie pozwala postaciom wczuć się w „dorosłe” role i pobawić zaobserwowanymi zachowaniami rodziców, nauczycieli, sąsiadów czy innych dorosłych. Każdy będzie mógł odnaleźć w scenicznych bohaterach cząstkę siebie.
Spektakl dla widzów w wieku 8+
Czas trwania: 30 minut
występują: Pola Budziło, Kajetan Dziółko, Natalia Flis, Wiktor Głogowski, Zuzanna Goc, Magdalena Grabiec, Milena Jaskowska, Ewa Kochan, Iga Kowalska, Józef Pawłowski, Julia Polowska, Julia Ślepecka, Aleksandra Witkiewicz, Lena Wołoszynek
scenografia: Lidia Biernat, Arkadiusz Tonderys
kostiumy: Ewa Kusińska
światło: Mariusz Zarzeczny
PIPPI
Teatr Emotka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK
reżyseria: Oleksandra Martyshchuk
Teatr Emotka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK zapraszają do Willi „Śmiesznotka”, gdzie mieszka najbardziej niezwykła dziewczynka na świecie — Pippi Pończoszanka!
Ma konia, który śpi, walizkę pełną złota i głowę pełną szalonych pomysłów. Nie boi się ani policji, ani szkoły, ani nawet wymagających nauczycielek… A jednak w głębi serca marzy o czymś bardzo zwyczajnym – o prawdziwej rodzinie.
To barwna, muzyczna opowieść z udziałem dziecięcej orkiestry – pełna piosenek, tańca, humoru i wzruszających momentów. Spektakl o sile wyobraźni, wolności bycia sobą i o tym, że nawet najsilniejsze dziecko czasem po prostu potrzebuje ciepła i bliskości.
Śpiewamy, marzymy i tańczymy razem z Pippi! Bajkowa przygoda czeka właśnie na Was!
asystent reżysera: Volodymyr Martyshchuk
występują: Maciej Dąbek, Julia Miklus, Justyna Kutsyk, Ewa Kochan, Elena Pikula, Yaryna Martyshchuk, Julia Duda, Maria Chudzik, Roman Serediuk, Anhelina Serediuk oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK pod batutą Jakuba Koziarza
przygotowanie wokalne: Kateryna Serediuk
scenografia: Lidia Biernat
kostiumy: Elżbieta Dec, Beata Urbanowicz, Ewa Kusińska, Anna Naja-Leszczyńska
światło: Tomasz Dec
dźwięk: Waldemar Sokołowski
