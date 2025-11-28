Zielono-Czarny Mikołaj wraca w miasto! Trzecia edycja wielkiej akcji kibiców Stali

Akcja, organizowana przez Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola, z roku na rok rośnie, a trzecia edycja zapowiada się rekordowo. Cztery dni, kilkanaście placówek, setki odwiedzin i setki uśmiechniętych dzieci.
Program akcji 4–7 grudnia
4 grudnia – zielono-czarny start
Na dobry początek Mikołaja będzie można spotkać w:
-
Przedszkolu Publicznym w Kotowej Woli
-
Zespole Szkół w Turbi
5 grudnia – dzień pełen wizyt
Najbardziej intensywny etap akcji. Tego dnia Zielono-Czarny Mikołaj odwiedzi:
-
Przedszkola: nr 1, 2, 6, 7, 8 oraz Dzieciaki.pl
-
Szkołę Podstawową nr 2
-
Stowarzyszenie Szansa
-
Dom Pomocy Społecznej
-
Stowarzyszenie Oratorium
6 grudnia – sportowe Mikołajki pod balonem
W Mikołajki na najmłodszych czekają sportowe emocje i efekty specjalne:
-
Turniej piłki nożnej „Pod balonem”
-
Mecz Trenerzy vs Oldboje
-
Piro-niespodzianka dla dzieci
7 grudnia – Zielono-Czarny Mikołaj na Moto Mikołajach
W niedzielę, 7 grudnia, Zielono-Czarnego Mikołaja wrac z elfami będzie można spotkać podczas wydarzenia „Moto Mikołaje", które w tym roku odbędzie się na płycie rynku w Rozwadowie.
Tego dnia przez Stalową Wolę przejedzie spektakularny konwój:
-
dziesiątki motocyklistów przebranych za Świętych Mikołajów,
-
udekorowane motocykle, quady, auta i świąteczne pojazdy,
-
wyjątkowy klimat głośnej, radosnej, przedświątecznej parady.
Tradycja od ośmiu lat kontynuowana przez Artura Krawca i grupę tgm Motoriders łączy motocyklistów, wolontariuszy oraz mieszkańców miasta.
Akcja, która jednoczy miasto
„Zielono-Czarny Mikołaj” stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych społecznych projektów związanych ze Stalą Stalowa Wola. Inicjatywa łączy kibiców, mieszkańców, sponsorów i wolontariuszy — wszystkich, którym blisko do lokalnego działania i szerzenia dobra.
— Chcemy być tam, gdzie dzieci czekają na odrobinę radości. To dla nas wielka satysfakcja widzieć ich reakcje. Takie akcje pokazują, że warto działać — podkreślają organizatorzy.
Do zobaczenia na mieście!
W nadchodzących dniach Zielono-Czarnego Mikołaja będzie można spotkać w wielu miejscach — w szkołach, przedszkolach, na wydarzeniach sportowych i oczywiście podczas Moto Mikołajów w Rozwadowie.
Organizatorzy zapraszają do wspólnego przeżywania świątecznego czasu i wspierania inicjatywy, która od lat daje najmłodszym mnóstwo radości.
Poniżej zdjęcia z poprzednich lat.
Komentarze