Zielono-Czarny Mikołaj wraca w miasto! Trzecia edycja wielkiej akcji kibiców Stali

Już po raz trzeci w Stalowej Woli odbędzie się wyjątkowa inicjatywa łącząca sport, pasję, lokalność i dobro — „Zielono-Czarny Mikołaj”. W dniach 4–7 grudnia 2025 roku Zielony Mikołaj wraz z elfami w barwach Stali Stalowa Wola odwiedzi dziesiątki miejsc, wnosząc świąteczną atmosferę wszędzie tam, gdzie uśmiech dziecka jest najważniejszy.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Akcja, organizowana przez Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola, z roku na rok rośnie, a trzecia edycja zapowiada się rekordowo. Cztery dni, kilkanaście placówek, setki odwiedzin i setki uśmiechniętych dzieci.

Program akcji 4–7 grudnia

4 grudnia – zielono-czarny start

Na dobry początek Mikołaja będzie można spotkać w:

  • Przedszkolu Publicznym w Kotowej Woli

  • Zespole Szkół w Turbi

5 grudnia – dzień pełen wizyt

Najbardziej intensywny etap akcji. Tego dnia Zielono-Czarny Mikołaj odwiedzi:

  • Przedszkola: nr 1, 2, 6, 7, 8 oraz Dzieciaki.pl

  • Szkołę Podstawową nr 2

  • Stowarzyszenie Szansa

  • Dom Pomocy Społecznej

  • Stowarzyszenie Oratorium

6 grudnia – sportowe Mikołajki pod balonem

W Mikołajki na najmłodszych czekają sportowe emocje i efekty specjalne:

  • Turniej piłki nożnej „Pod balonem”

  • Mecz Trenerzy vs Oldboje

  • Piro-niespodzianka dla dzieci

7 grudnia – Zielono-Czarny Mikołaj na Moto Mikołajach

W niedzielę, 7 grudnia, Zielono-Czarnego Mikołaja wrac z elfami będzie można spotkać podczas wydarzenia „Moto Mikołaje", które w tym roku odbędzie się na płycie rynku w Rozwadowie.

Tego dnia przez Stalową Wolę przejedzie spektakularny konwój:

  • dziesiątki motocyklistów przebranych za Świętych Mikołajów,

  • udekorowane motocykle, quady, auta i świąteczne pojazdy,

  • wyjątkowy klimat głośnej, radosnej, przedświątecznej parady.

Tradycja od ośmiu lat kontynuowana przez Artura Krawca i grupę tgm Motoriders łączy motocyklistów, wolontariuszy oraz mieszkańców miasta.

Akcja, która jednoczy miasto

„Zielono-Czarny Mikołaj” stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych społecznych projektów związanych ze Stalą Stalowa Wola. Inicjatywa łączy kibiców, mieszkańców, sponsorów i wolontariuszy — wszystkich, którym blisko do lokalnego działania i szerzenia dobra.

— Chcemy być tam, gdzie dzieci czekają na odrobinę radości. To dla nas wielka satysfakcja widzieć ich reakcje. Takie akcje pokazują, że warto działać — podkreślają organizatorzy.

Do zobaczenia na mieście!

W nadchodzących dniach Zielono-Czarnego Mikołaja będzie można spotkać w wielu miejscach — w szkołach, przedszkolach, na wydarzeniach sportowych i oczywiście podczas Moto Mikołajów w Rozwadowie.

Organizatorzy zapraszają do wspólnego przeżywania świątecznego czasu i wspierania inicjatywy, która od lat daje najmłodszym mnóstwo radości.

Poniżej zdjęcia z poprzednich lat. 

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

