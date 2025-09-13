Zbliża się X Forum Pszczelarskie w Stalowej Woli

– Gdy zaczynaliśmy organizować to wydarzenie, nawet nie myśleliśmy, że z czasem stanie się ono tak dużą i ważną w kręgach pszczelarskich imprezą, obejmującą swoim zasięgiem obszar południowo-wschodniej Polski. Oczywiście cieszy nas rozwój naszego Forum Pszczelarskiego, zwłaszcza że Powiat Stalowowolski ma piękne tradycje pszczelarskie i mamy tu wielu prężnie działających pszczelarzy. To właśnie z myślą o nich powoływaliśmy do życia tę imprezę, a stało się tak, że co roku bierze w niej udział około 300 uczestników nie tylko z naszego powiatu, ale aż z kilku województw. I jesteśmy z tego dumni – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Forum Pszczelarskie ma charakter konferencji naukowej, a wśród prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Integralną częścią wydarzenia będzie wystawa sprzętu pszczelarskiego, preparatów weterynaryjnych, produktów pszczelich i literatury fachowej.

Dla mieszkańców szczególnie atrakcyjny będzie towarzyszący forum kiermasz miodów z lokalnych pasiek powiatu stalowowolskiego. – To znakomita okazja aby odwiedzić stoiska, przy których mieszkańcy będą mogli spróbować przepysznych, naturalnych miodów z lokalnych pasiek, a także zakupić nie tylko ulubiony miód, ale i inne wyroby pszczele. Kiermasz będzie odbywał się przed budynkiem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej. Zapraszamy – dodaje starosta Janusz Zarzeczny.

Organizatorami wydarzenia są Powiat Stalowowolski, Powiatowy Inspektorat Weterynarii i Powiatowe Koło Pszczelarzy w Stalowej Woli, przy wsparciu instytucji partnerskich i firm branżowych, w tym Biowet Puławy i VET-ANIMAL ze Starogardu Gdańskiego.

Zapisy do udziału prowadzi Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli (tel. 15 643 36 47 lub 15 643 36 62).

Program X Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”: