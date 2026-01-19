Miesięcznik
Zbliża się termin wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur

Od 1 lutego 2026 r. KSeF będzie obowiązkowy dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów wystawiających faktury, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła za 2024 r. 200 mln. zł. Natomiast od 1 kwietnia 2026 r. KSeF będzie obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców oraz wystawiających faktury, z wyjątkiem tych, których wartość sprzedaży wynikająca z wystawionych faktur nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie - dla nich obowiązek wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym w szczególności do:

  • wystawiania, przesyłania, otrzymywania, dostępu, przechowywania faktur oraz
  • nadawania i odbierania uprawnień do korzystania z KSeF.

Co ważne - otrzymywanie faktur przy użyciu KSeF będzie obowiązkowe już od 1 lutego 2026 r. dla wszystkich podatników (poza przypadkami wyłączonymi ustawowo, gdzie faktura jest przekazana w sposób uzgodniony).

Aby korzystać z KSeF wymagane jest uwierzytelnienie się w systemie oraz posiadanie właściwych uprawnień.

Korzyści z KSeF:

  • Bezpieczne archiwum na 10 lat
  • Szybszy obieg dokumentów
  • Jeden standard fakturowania
  • Szybszy zwrot VAT (nawet w 40 dni)
  • Mniejsze ryzyko popełnienia błędów przy wystawianiu faktur

Szczegółowe informacje na temat KSeF mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów - ksef.podatki.gov.pl.

Znajdą tam Państwo m.in.:

  • bazę pytań i odpowiedzi o KSeF,
  • materiały i prezentacje ze szkoleń,
  • podstawy prawne oraz kluczowe terminy,
  • informacje o Certyfikatach KSef, kodach weryfikujących QR,
  • moduł Certyfikatów i Uprawnień dzięki któremu mogą Państwo zarządzać uprawnieniami w KSeF, składać wnioski o wydanie certyfikatów oraz pobierać certyfikaty na potrzeby korzystania z systemu,
  • bezpłatne narzędzia KSeF 2.0, dzięki którym mogą Państwo skorzystać z wersji testowej i sprawdzić integrację systemów i przesyłanie faktur przed uruchomieniem
  • w środowisku produkcyjnym.

Na stronie internetowej https://ksef.podatki.gov.pl/kontakt-zadzwon-lub-napisz/ znajdą Państwo:

  • dane teleadresowe do konsultantów Krajowej Administracji Skarbowej:
    22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy)
  • formularz zgłoszeniowy KSeF, za pomocą którego mogą Państwo uzyskać odpowiedź na podany adres email,
  • usługę czatu, dzięki której mogą Państwo uzyskać informację online podczas czatu z Wirtualnym Asystentem Klienta Kaspro.

24,25 stycznia (sobota, niedziela) i 31 stycznia (sobota) 2026 r. we wszystkich urzędach skarbowych odbędą się dni otwarte nt. Krajowej Systemu e-Faktur.

Każdy zainteresowany będzie mógł spotkać się z ekspertem KSeF i uzyskać indywidualne wyjaśnienia. Konsultacje będą możliwe w godzinach 9.00-15.00.

Harmonogram Dnia otwartego z KSeF w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli - 24.01.2026 r.

Urząd Skarbowy w Stalowej Woli czynny w godz. 9.00 – 15.00

  • 9.00-15.00 – spotkania z ekspertami KSeF – sala nr 1
  • 10.00-12.00 - szkolenie teoretyczne o KSeF - sala konferencyjna niski parter
  • 12.00, 13.00, 14.00 - szkolenia praktycznie - instruktaż w wersji testowej Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 – logowanie do KSeF, generowanie certyfikatów, nadawanie i odbieranie uprawnień, odbieranie i wystawianie faktur - sala konferencyjna niski parter.

Artykuł sponsorowany

