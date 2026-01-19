Zbliża się termin wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym w szczególności do:

wystawiania, przesyłania, otrzymywania, dostępu, przechowywania faktur oraz

nadawania i odbierania uprawnień do korzystania z KSeF.

Co ważne - otrzymywanie faktur przy użyciu KSeF będzie obowiązkowe już od 1 lutego 2026 r. dla wszystkich podatników (poza przypadkami wyłączonymi ustawowo, gdzie faktura jest przekazana w sposób uzgodniony).

Aby korzystać z KSeF wymagane jest uwierzytelnienie się w systemie oraz posiadanie właściwych uprawnień.

Korzyści z KSeF:

Bezpieczne archiwum na 10 lat

Szybszy obieg dokumentów

Jeden standard fakturowania

Szybszy zwrot VAT (nawet w 40 dni)

Mniejsze ryzyko popełnienia błędów przy wystawianiu faktur

Szczegółowe informacje na temat KSeF mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów - ksef.podatki.gov.pl.

Znajdą tam Państwo m.in.:

bazę pytań i odpowiedzi o KSeF,

materiały i prezentacje ze szkoleń,

podstawy prawne oraz kluczowe terminy,

informacje o Certyfikatach KSef, kodach weryfikujących QR,

moduł Certyfikatów i Uprawnień dzięki któremu mogą Państwo zarządzać uprawnieniami w KSeF, składać wnioski o wydanie certyfikatów oraz pobierać certyfikaty na potrzeby korzystania z systemu,

bezpłatne narzędzia KSeF 2.0, dzięki którym mogą Państwo skorzystać z wersji testowej i sprawdzić integrację systemów i przesyłanie faktur przed uruchomieniem

w środowisku produkcyjnym.

Na stronie internetowej https://ksef.podatki.gov.pl/kontakt-zadzwon-lub-napisz/ znajdą Państwo:

dane teleadresowe do konsultantów Krajowej Administracji Skarbowej:

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

formularz zgłoszeniowy KSeF, za pomocą którego mogą Państwo uzyskać odpowiedź na podany adres email,

usługę czatu, dzięki której mogą Państwo uzyskać informację online podczas czatu z Wirtualnym Asystentem Klienta Kaspro.

24,25 stycznia (sobota, niedziela) i 31 stycznia (sobota) 2026 r. we wszystkich urzędach skarbowych odbędą się dni otwarte nt. Krajowej Systemu e-Faktur.

Każdy zainteresowany będzie mógł spotkać się z ekspertem KSeF i uzyskać indywidualne wyjaśnienia. Konsultacje będą możliwe w godzinach 9.00-15.00.

Harmonogram Dnia otwartego z KSeF w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli - 24.01.2026 r.

Urząd Skarbowy w Stalowej Woli czynny w godz. 9.00 – 15.00

9.00-15.00 – spotkania z ekspertami KSeF – sala nr 1

10.00-12.00 - szkolenie teoretyczne o KSeF - sala konferencyjna niski parter

12.00, 13.00, 14.00 - szkolenia praktycznie - instruktaż w wersji testowej Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 – logowanie do KSeF, generowanie certyfikatów, nadawanie i odbieranie uprawnień, odbieranie i wystawianie faktur - sala konferencyjna niski parter.

