Zbliża się październikowy targ staroci

Na targu można znaleźć m.in. stare monety, porcelanę, książki, zegary, obrazy, meble, biżuterię i różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku sprzed lat. To miejsce zarówno dla kolekcjonerów i miłośników antyków, jak i osób, które lubią wyszukiwać rzeczy z historią.

Targ rozpocznie się o godzinie 7 i potrwa do 14. Wstęp jest bezpłatny. Z opłat targowych zwolnieni są również wszyscy zainteresowani sprzedawcy.

Rozwadowski Targ Staroci odbywa się cyklicznie, w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą coś kupić, sprzedać, wymienić lub po prostu obejrzeć wystawione przedmioty.