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Stalowa Wola 14 października 2026

Zbliża się październikowy targ staroci

W najbliższą niedzielę, 18 października, na rynku w stalowowolskim Rozwadowie odbędzie się kolejna edycja Targu Staroci. To okazja, by poszukać ciekawych przedmiotów z przeszłości, uzupełnić swoje kolekcje albo po prostu pospacerować między stoiskami i zobaczyć, co tym razem przygotowali sprzedawcy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na targu można znaleźć m.in. stare monety, porcelanę, książki, zegary, obrazy, meble, biżuterię i różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku sprzed lat. To miejsce zarówno dla kolekcjonerów i miłośników antyków, jak i osób, które lubią wyszukiwać rzeczy z historią.

Targ rozpocznie się o godzinie 7 i potrwa do 14. Wstęp jest bezpłatny. Z opłat targowych zwolnieni są również wszyscy zainteresowani sprzedawcy.

Rozwadowski Targ Staroci odbywa się cyklicznie, w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą coś kupić, sprzedać, wymienić lub po prostu obejrzeć wystawione przedmioty.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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