Zbliża się październikowy targ staroci

To cykliczne wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz Stalowej Woli, przyciąga wystawców i odwiedzających z całego regionu. Na stoiskach będzie można znaleźć prawdziwe perełki - od starych monet, biżuterii i książek, po meble, porcelanę i przedmioty codziennego użytku sprzed lat.

Targ staroci odbywa się tradycyjnie w każdą trzecią niedzielę miesiąca na rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie. To doskonała okazja, by nie tylko coś kupić, ale także wymienić się doświadczeniami, porozmawiać z kolekcjonerami i poczuć klimat dawnych czasów.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a wszyscy zainteresowani sprzedażą są zwolnieni z opłat targowych.