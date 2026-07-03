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Stalowa Wola 3 lipca 2026

Zbliża się festiwal „Cantus Continuus”

Muzyka klasyczna, pieśni, klezmer, muzyka dawna i wyjątkowi artyści związani z Chórem Chłopięcym „Cantus” - tak zapowiada się pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Stanisława i Danuty Steczkowskich „Cantus Continuus”. Cykl koncertów będzie odbywał się w wakacyjne niedziele w Miejskim Domu Kultury oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Festiwal jest hołdem dla Stanisława i Danuty Steczkowskich – pedagogów i animatorów kultury, którzy przez dziesięciolecia wychowali setki śpiewaków i muzyków, prowadząc klasy chóralne oraz Chór Chłopięcy „Cantus”. To właśnie ich wychowankowie, dziś często uznani artyści koncertujący w kraju i za granicą, będą głównymi bohaterami wydarzenia.

Organizatorzy podkreślają, że „Cantus Continuus” to nie tylko koncerty, ale także spotkanie kilku pokoleń osób związanych z chórem i okazja do przypomnienia muzycznego dziedzictwa, które przez ponad pół wieku współtworzyło kulturalną tożsamość Stalowej Woli, Rzeszowa i Mielca.

W programie znalazły się recital pieśni polskich, koncert inspirowany twórczością Cypriana Kamila Norwida, muzyka klezmerska oraz repertuar średniowiecza i renesansu. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

PROGRAM FESTIWALU:

12 lipca 2026 / niedziela
godz. 18.00
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli / sala widowiskowa

JERZY BUTRYN – bas/baryton
MICHAŁ ROT – fortepian

W programie utwory Karola Szymanowskiego, Stanisława Moniuszki,
Stanisława Niewiadomskiego, Zygmunta Noskowskiego, Fryderyka Chopina

26 lipca 2026 / niedziela
godz. 18.00
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli / sala widowiskowa

C.K. NORWID „PIEŚŃ POMIĘDZY WIERSZAMI”

PAWEŁ STECZKOWSKI
& CARPATIAN ART COLLECTIVE ORCHESTRA

Paweł Steczkowski (Polska) – kontrabas, wokal
Piotr Nowotnik (Australia) – instrumenty etniczne
Adebn Chamoun (Syria) – instrumenty perkusyjne
Andrzej Paśkiewicz (Polska) – gitara klasyczna

9 sierpnia 2026 / niedziela
godz. 18.00
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli / sala widowiskowa

DI GALITZYANER KLEZMORIM

Grzegorz Śpiewak – akordeon, kierownictwo artystyczne
Mariola Śpiewak – klarnet
Rafał Seweryniak – kontrabas

W programie kompozycje własne zespołu inspirowane muzyką etniczną

30 sierpnia 2026 / niedziela
godz. 18.00
Aula PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ „HORTUS MUSICUS”

Miłosz Bogdan – flety, cornamuse / Daria Kokoszka – flety, dulcimer
Franciszek Kokoszka – bębny / Remigiusz Zięba – lutnia, dulcimer kolanowy, vihuela
Kalina Rokosz – słowo o muzyce dawnej / Tomasz Nowakowski – kierownictwo artystyczne

W programie muzyka średniowiecza i renesansu

WSTĘP WOLNY

Dyrektorem festiwalu jest dr Jerzy Augustyński.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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