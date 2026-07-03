Zbliża się festiwal „Cantus Continuus”

Festiwal jest hołdem dla Stanisława i Danuty Steczkowskich – pedagogów i animatorów kultury, którzy przez dziesięciolecia wychowali setki śpiewaków i muzyków, prowadząc klasy chóralne oraz Chór Chłopięcy „Cantus”. To właśnie ich wychowankowie, dziś często uznani artyści koncertujący w kraju i za granicą, będą głównymi bohaterami wydarzenia.
Organizatorzy podkreślają, że „Cantus Continuus” to nie tylko koncerty, ale także spotkanie kilku pokoleń osób związanych z chórem i okazja do przypomnienia muzycznego dziedzictwa, które przez ponad pół wieku współtworzyło kulturalną tożsamość Stalowej Woli, Rzeszowa i Mielca.
W programie znalazły się recital pieśni polskich, koncert inspirowany twórczością Cypriana Kamila Norwida, muzyka klezmerska oraz repertuar średniowiecza i renesansu. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
PROGRAM FESTIWALU:
12 lipca 2026 / niedziela
godz. 18.00
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli / sala widowiskowa
JERZY BUTRYN – bas/baryton
MICHAŁ ROT – fortepian
W programie utwory Karola Szymanowskiego, Stanisława Moniuszki,
Stanisława Niewiadomskiego, Zygmunta Noskowskiego, Fryderyka Chopina
26 lipca 2026 / niedziela
godz. 18.00
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli / sala widowiskowa
C.K. NORWID „PIEŚŃ POMIĘDZY WIERSZAMI”
PAWEŁ STECZKOWSKI
& CARPATIAN ART COLLECTIVE ORCHESTRA
Paweł Steczkowski (Polska) – kontrabas, wokal
Piotr Nowotnik (Australia) – instrumenty etniczne
Adebn Chamoun (Syria) – instrumenty perkusyjne
Andrzej Paśkiewicz (Polska) – gitara klasyczna
9 sierpnia 2026 / niedziela
godz. 18.00
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli / sala widowiskowa
DI GALITZYANER KLEZMORIM
Grzegorz Śpiewak – akordeon, kierownictwo artystyczne
Mariola Śpiewak – klarnet
Rafał Seweryniak – kontrabas
W programie kompozycje własne zespołu inspirowane muzyką etniczną
30 sierpnia 2026 / niedziela
godz. 18.00
Aula PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ „HORTUS MUSICUS”
Miłosz Bogdan – flety, cornamuse / Daria Kokoszka – flety, dulcimer
Franciszek Kokoszka – bębny / Remigiusz Zięba – lutnia, dulcimer kolanowy, vihuela
Kalina Rokosz – słowo o muzyce dawnej / Tomasz Nowakowski – kierownictwo artystyczne
W programie muzyka średniowiecza i renesansu
WSTĘP WOLNY
Dyrektorem festiwalu jest dr Jerzy Augustyński.
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