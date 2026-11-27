W ramach inwestycji wykonano nową czaszę zbiornika i wyprofilowano skarpy. Zostały one pokryte warstwą humusu i obsiane trawą. Część skarp dodatkowo zabezpieczono płytami ażurowymi. Wokół zbiornika powstała również dwumetrowej szerokości droga serwisowa o nawierzchni żwirowej.

Prace prowadzono na działce nr 1421/3 w obrębie Groble. Wykonawcą była firma Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Fermenta” Krzysztof Piela.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 411 282,10 zł. Na realizację zadania Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowanie w wysokości 329 025,68 zł, co stanowi 80 proc. kosztów. Pozostałe 82 256,42 zł pochodziło z budżetu gminy.

Środki zewnętrzne przekazało Województwo Podkarpackie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Dofinansowanie pochodziło z funduszy związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji w 2026 roku.