Pysznica 26 marca 2026

Zbiórka dla pogorzelców z Krzaków po tragicznym pożarze

Mieszkańcy Krzaków potrzebują wsparcia po tragicznym pożarze domu jednorodzinnego, do którego doszło niedawno w tej miejscowości. Ogień w kilka minut strawił cały dom, w którym mieszkała rodzina, pozostawiając ich bez dachu nad głową. W pożarze ucierpiała także jedna osoba, a zginął ukochany pies domowników.

REKLAMA
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Rodzina straciła dorobek życia, pamiątki i codzienne drobiazgi, które tworzyły ich domowy azyl. Teraz potrzebna jest pomoc w odbudowie domu i zapewnieniu rodzinie podstawowego wsparcia.

W sieci uruchomiono zbiórkę, w której mieszkańcy regionu i wszyscy chętni mogą wziąć udział. Celem jest umożliwienie pogorzelcom powrotu do normalnego życia i spędzenia kolejnych świąt we własnym domu. Każda wpłata może przybliżyć rodzinę do odbudowy i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, które utracili w pożarze.

Zbiórkę można znaleźć TUTAJ

Fot. zrzutka.pl

REKLAMA
