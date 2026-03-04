Miesięcznik
Zbierz Drużynę i Zagraj! V Otwarty Turniej Halowy w Stalowej Woli

W niedzielę, 8 marca w Stalowej Woli odbędzie się V Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej organizowany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie ma charakter amatorski i stanowi jedną z nielicznych tego typu inicjatyw sportowych w regionie, łącząc aktywność fizyczną z integracją lokalnej społeczności.

Turniej skierowany jest do mieszkańców miasta oraz powiatu. W rywalizacji mogą wziąć udział grupy znajomych, drużyny firmowe, studenci, uczniowie, sąsiedzi oraz wszyscy miłośnicy piłki nożnej, którzy chcą aktywnie spędzić czas i spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 8 zawodników. Liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są do 6 marca 2026 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są: telefonicznie – 452 586 446 lub e-mail – kontakt@stalowipatrioci.pl

8 marca 2026 r., hala Sport i Rekreacja Sp. z o.o. w Stalowej Woli, godz. 10.

