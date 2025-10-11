Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
Radny Dariusz Przytuła: – Rak może dotknąć każdego, w każdym wieku
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 października 2025

Zbadaj się i uprzedź raka!

– Drogie panie i panowie! Zadbajmy o siebie. Dzięki temu zadbamy też o naszych najbliższych – apelowała radna wojewódzka, Renata Butryn, zachęcając do badań profilaktycznych, a panie szczególnie do mammografii. – Sam jestem w przededniu badań 40 plus, w tym badania prostaty, i dlatego zachęcam wszystkich mężczyzn do badań, jakie są oferowane w różnych programach – wtórował je radny Stalowej Woli, Damian Marczak.

REKLAMA
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Grupa radnych spotkała się z dziennikarzami 10 października w Stalowej Woli, przy amfiteatrze na Centralnym Placu Zabaw. Sprawa była jak najbardziej poważna, bo spotkanie odbyło się w ramach „Różowego października”, czyli międzynarodowej kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości na temat raka piersi i promowanie profilaktyki tej choroby.

Trzy kroki profilaktyki

– Namawiamy mieszkańców Stalowej Woli, ale nie tylko, by robili badania profilaktyczne. A ponieważ mamy „Różowy październik”, to przede wszystkim adresujemy ten apel do pań. Chodzi o trzy kroki profilaktyki: mammografię, USG albo samobadanie piersi. Im wcześniej wykryta zmiana, tym większa szansa, by ją wyleczyć i być zdrowym – mówiła Renata Butryn.

Zachęcała też do bezpłatnego korzystania z nowoczesnego mammografu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 2, czyli w dawnym ambulatorium Huty Stalowa Wola. Jak mówiła, każdy dostanie tam wynik badania po specjalistycznej konsultacji. Może być więc pewny postawionego rozpoznania i sposobu ewentualnej terapii.

–  Do badań profilaktycznych zachęcamy też panów,  do badań przesiewowych raka prostaty i jąder. Są to badania, które u wielu mężczyzn pozwoliły wykryć niekorzystne zmiany na bardzo wczesnym etapie rozwoju, i które skutecznie zostały wyleczone – dodała  Renata Butryn.

Rak może dotknąć każdego

Do profilaktyki zachęcał też radny Stalowej Woli, Dariusz Przytuła.

– Rak piersi to jest najczęściej wykrywany nowotwór u kobiet. Co roku w Polsce zmaga się z tą chorobą 20 tysięcy pań. Dlatego od wielu lat zachęcamy mieszkanki Stalowej Woli, aby się cyklicznie badały. Drogie panie, ale również drodzy panowie: rak może dotknąć każdego, w każdym wieku. Ja od dłuższego czasu jeżdżę do szpitala onkologicznego w Lublinie, i tam na korytarzach siedzą osoby w różnym wieku. 20 plus to jest, niestety, widok coraz częstszy. Dlatego badajmy się, zdrowo odżywiajmy, mniej alkoholu, mniej albo wcale papierosów. Niech ten różowy październik trwa cały rok – apelował radny Przytuła.

Profilaktyka tańsza od leczenia

Także radny Stalowej Woli Damian Marczak mówił o znaczeniu wczesnego wykrycia zmian nowotworowych i wielkiej w tym roli badań profilaktycznych.

– Jestem sam w przededniu badań 40 plus, w tym badania prostaty, i dlatego zachęcam wszystkich mężczyzn do badań, jakie są oferowane w różnych programach. Na pewno profilaktyka jest zdecydowania tańsza od późniejszego leczenie, jeżeli choroba jest już zaawansowana, szczególnie, gdy dotyczy to tak groźnej choroby jak rak. Dlatego, za moim przykładem, niech panowie, ale i panie oczywiście, pójdą w tych dniach na badania, żeby mieć pewność, że jesteśmy zdrowi. A ci, u których choroba zostanie wykryta na wczesnym etapie, mają ogromne szanse na powrót do zdrowia. Wcześniejsza diagnoza uratuje nam życie – mówił Damian Marczak.

Radni zachęcali też do udziału w  II Różowym Marszu Kobiet, jaki w niedzielę, 12 października o godz. 14 rozpocznie się w Stalowej Woli w Parku Miejskim. Organizują go stalowowolskie Amazonki.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Rajd rowerowy „Za miedzę” - wycieczka w historię i piękno jesieni
Stalowa Wola
Rajd rowerowy „Za miedzę” - wycieczka w historię i piękno jesieni
Postawią nowy, odrestaurują stary
Radomyśl nad Sanem
Postawią nowy, odrestaurują stary
Poczta Polska wyjaśnia przyczyny problemów w Stalowej Woli i Pysznicy
Stalowa Wola
Poczta Polska wyjaśnia przyczyny problemów w Stalowej Woli i Pysznicy
Kiermasz sadzonek w Przedszkolu nr 5 w Nisku
Nisko
Kiermasz sadzonek w Przedszkolu nr 5 w Nisku
Awantura dwóch kobiet. Interweniowała policja
Stalowa Wola
Awantura dwóch kobiet. Interweniowała policja
Nowe skrzyżowanie w Jeżowem poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu
Jeżowe
Nowe skrzyżowanie w Jeżowem poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu
Stalowa Wola świętowała Międzynarodowy Dzień Niewidomego
Stalowa Wola
Stalowa Wola świętowała Międzynarodowy Dzień Niewidomego
Zabytkowy Park w Bojanowie odmieniony
Bojanów
Zabytkowy Park w Bojanowie odmieniony
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu