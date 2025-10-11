Grupa radnych spotkała się z dziennikarzami 10 października w Stalowej Woli, przy amfiteatrze na Centralnym Placu Zabaw. Sprawa była jak najbardziej poważna, bo spotkanie odbyło się w ramach „Różowego października”, czyli międzynarodowej kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości na temat raka piersi i promowanie profilaktyki tej choroby.

Trzy kroki profilaktyki

– Namawiamy mieszkańców Stalowej Woli, ale nie tylko, by robili badania profilaktyczne. A ponieważ mamy „Różowy październik”, to przede wszystkim adresujemy ten apel do pań. Chodzi o trzy kroki profilaktyki: mammografię, USG albo samobadanie piersi. Im wcześniej wykryta zmiana, tym większa szansa, by ją wyleczyć i być zdrowym – mówiła Renata Butryn.

Zachęcała też do bezpłatnego korzystania z nowoczesnego mammografu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 2, czyli w dawnym ambulatorium Huty Stalowa Wola. Jak mówiła, każdy dostanie tam wynik badania po specjalistycznej konsultacji. Może być więc pewny postawionego rozpoznania i sposobu ewentualnej terapii.

– Do badań profilaktycznych zachęcamy też panów, do badań przesiewowych raka prostaty i jąder. Są to badania, które u wielu mężczyzn pozwoliły wykryć niekorzystne zmiany na bardzo wczesnym etapie rozwoju, i które skutecznie zostały wyleczone – dodała Renata Butryn.

Rak może dotknąć każdego

Do profilaktyki zachęcał też radny Stalowej Woli, Dariusz Przytuła.

– Rak piersi to jest najczęściej wykrywany nowotwór u kobiet. Co roku w Polsce zmaga się z tą chorobą 20 tysięcy pań. Dlatego od wielu lat zachęcamy mieszkanki Stalowej Woli, aby się cyklicznie badały. Drogie panie, ale również drodzy panowie: rak może dotknąć każdego, w każdym wieku. Ja od dłuższego czasu jeżdżę do szpitala onkologicznego w Lublinie, i tam na korytarzach siedzą osoby w różnym wieku. 20 plus to jest, niestety, widok coraz częstszy. Dlatego badajmy się, zdrowo odżywiajmy, mniej alkoholu, mniej albo wcale papierosów. Niech ten różowy październik trwa cały rok – apelował radny Przytuła.

Profilaktyka tańsza od leczenia

Także radny Stalowej Woli Damian Marczak mówił o znaczeniu wczesnego wykrycia zmian nowotworowych i wielkiej w tym roli badań profilaktycznych.

– Jestem sam w przededniu badań 40 plus, w tym badania prostaty, i dlatego zachęcam wszystkich mężczyzn do badań, jakie są oferowane w różnych programach. Na pewno profilaktyka jest zdecydowania tańsza od późniejszego leczenie, jeżeli choroba jest już zaawansowana, szczególnie, gdy dotyczy to tak groźnej choroby jak rak. Dlatego, za moim przykładem, niech panowie, ale i panie oczywiście, pójdą w tych dniach na badania, żeby mieć pewność, że jesteśmy zdrowi. A ci, u których choroba zostanie wykryta na wczesnym etapie, mają ogromne szanse na powrót do zdrowia. Wcześniejsza diagnoza uratuje nam życie – mówił Damian Marczak.

Radni zachęcali też do udziału w II Różowym Marszu Kobiet, jaki w niedzielę, 12 października o godz. 14 rozpocznie się w Stalowej Woli w Parku Miejskim. Organizują go stalowowolskie Amazonki.