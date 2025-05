Organizatorem wydarzenia był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku. Spotkanie pod nazwą „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych przez podstawową opiekę zdrowotną” odbyło się 23 maja w Niżańskim Centrum Kultury.

- Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, strategii i najlepszych praktyk, które pomogą wzmocnić zaufanie do szczepień w naszym lokalnym społeczeństwie. Przede wszystkim chcielibyśmy zwiększyć poziom wiedzy i umiejętności pracowników podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie komunikacji na temat szczepień i w konsekwencji doprowadzić do większej akceptacji szczepień ochronnych, a tym samym do ochrony zdrowia publicznego naszej lokalnej społeczności – mówiła Magdalena Rachwał, dyrektorka PSSE w Nisku.

Wydarzenie zgromadziło więc szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin ochrony zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarki, położne, pracowników sanepidu oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.

Podczas spotkania specjaliści z dziedziny epidemiologii i profilaktyki zdrowotnej przedstawili aktualne dane, najlepsze praktyki oraz strategie efektywnej komunikacji z pacjentami.

Eksperci zwrócili uwagę na problem spadku zaufania do szczepień ochronnych, który przekłada się na rosnącą liczbę rodziców rezygnujących ze szczepienia dzieci oraz niewystarczający poziom zaszczepienia wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Podkreślali, że takie zjawiska mogą prowadzić do powrotu niebezpiecznych chorób zakaźnych, takich jak błonica, poliomyelitis, krztusiec czy odra — chorób, które dzięki skutecznym programom szczepień zostały niemal całkowicie wyeliminowane.

- Obecna sytuacja na terenie powiatu niżańskiego w zakresie szczepień ochronnych pokazuje na stabilny poziom ich realizacji. Jednak występują pewne wyzwania związane z tą frekwencją w niektórych grupach wiekowych. Cały czas intensyfikujemy działania informacyjne, by zwiększyć świadomość mieszkańców powiatu o korzyściach płynących ze szczepień, zachęcić do udziału w programach szczepień ochronnych. Monitorujemy również dane dotyczące liczby zaszczepionych osób, co pozwala na bieżąco oceniać skuteczność podejmowanych działań – dodała Magdalena Rachwał.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję zadawać pytania i wymieniać się doświadczeniami, co sprzyjało pogłębieniu wiedzy oraz budowaniu współpracy pomiędzy różnymi ogniwami systemu ochrony zdrowia.