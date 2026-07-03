Zatrzymany za serię kradzieży rowerów. 30-latek usłyszał pięć zarzutów

Sprawa zaczęła się w połowie czerwca, kiedy do Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli wpłynęło zgłoszenie o kradzieży roweru z terenu jednej z placówek opiekuńczych. Wartość skradzionego jednośladu oszacowano na blisko 2,5 tys. zł.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

W ubiegłym tygodniu kryminalni ze Stalowej Woli zatrzymali 30-latka na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Jak się okazało, w chwili zatrzymania jechał na innym rowerze, który również pochodził z kradzieży dokonanej w Stalowej Woli. Podczas dalszych czynności wskazał także miejsce, w którym ukrył wcześniej skradziony rower.

Śledczy ustalili, że to nie był jedyny przypadek. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że mężczyzna w ostatnim czasie dopuścił się kilku kradzieży jednośladów. W efekcie usłyszał pięć zarzutów kradzieży.

Prokurator zastosował wobec 30-latka środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.