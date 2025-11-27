Domowa awantura doprowadziła policję do narkotyków

W ubiegłym tygodniu policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w Stalowej Woli w związku ze zgłoszeniem dotyczącym awantury domowej. Na miejscu zastali 28-letniego mężczyznę oraz 24-letnią kobietę. Podczas interwencji uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie mężczyzny, który próbował ukryć przedmiot wyjęty z kieszeni. Okazało się, że był to woreczek strunowy z białą substancją.

Policjanci zdecydowali o przeszukaniu mieszkania. W pomieszczeniach ujawniono słoiki z suszem roślinnym oraz woreczki z białym proszkiem. Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczone substancje to marihuana i mefedron.

Funkcjonariusze zatrzymali oboje obecnych w mieszkaniu, a następnie przewieźli ich do komendy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 28-latkowi zarzutu posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

W sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratorskie. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.