Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
komora
Fot. KPP Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 27 listopada 2025

Domowa awantura doprowadziła policję do narkotyków

Policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w Stalowej Woli, gdzie uwagę funkcjonariuszy zwróciło zachowanie 28-letniego mężczyzny. Podczas działań mundurowi ujawnili substancje, które - według wstępnych badań - okazały się narkotykami.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ubiegłym tygodniu policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w Stalowej Woli w związku ze zgłoszeniem dotyczącym awantury domowej. Na miejscu zastali 28-letniego mężczyznę oraz 24-letnią kobietę. Podczas interwencji uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie mężczyzny, który próbował ukryć przedmiot wyjęty z kieszeni. Okazało się, że był to woreczek strunowy z białą substancją.

Policjanci zdecydowali o przeszukaniu mieszkania. W pomieszczeniach ujawniono słoiki z suszem roślinnym oraz woreczki z białym proszkiem. Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczone substancje to marihuana i mefedron.

Funkcjonariusze zatrzymali oboje obecnych w mieszkaniu, a następnie przewieźli ich do komendy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 28-latkowi zarzutu posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

W sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratorskie. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Fot. KPP Stalowa Wola
Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
46-latek pędził przez teren zabudowany 123 km/h. Stracił prawo jazdy
Harasiuki
46-latek pędził przez teren zabudowany 123 km/h. Stracił prawo jazdy
Dołącz do Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. Trwa nabór na nowy sezon kolędowy
Nisko
Dołącz do Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. Trwa nabór na nowy sezon kolędowy
Święty Mikołaj - poszukiwany
Stalowa Wola
Święty Mikołaj - poszukiwany
Leszek Rogala odznaczony Krzyżem Świętego Floriana
Jeżowe
Leszek Rogala odznaczony Krzyżem Świętego Floriana
Święty Mikołaj przyjedzie do Niska
Nisko
Święty Mikołaj przyjedzie do Niska
W sobotę otwarcie lodowiska w Stalowej Woli
Stalowa Wola
W sobotę otwarcie lodowiska w Stalowej Woli
Lekcja historii i kultury w Bibliotece Głównej
Stalowa Wola
Lekcja historii i kultury w Bibliotece Głównej
Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem
Harasiuki
Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu