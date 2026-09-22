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Stalowa Wola 22 września 2026

Zatrzymany po kradzieży w drogerii

Stalowowolscy policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o kradzieże w jednej z drogerii. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna od początku września miał trzykrotnie kraść perfumy i inne artykuły. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła blisko 1100 zł.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do zatrzymania doszło w sobotę, 19 września. Dyżurny stalowowolskiej komendy otrzymał zgłoszenie o ujęciu sprawcy kradzieży w jednej z drogerii. Na miejscu policjanci ustalili, że 23-latek ukradł szczoteczkę elektryczną o wartości blisko 250 zł.

Funkcjonariusze podejrzewali, że nie była to jego pierwsza kradzież. Po zatrzymaniu mężczyzny przeanalizowali informacje dotyczące podobnych zdarzeń, do których w ostatnich dniach dochodziło w tej samej sieci drogerii.

Według ustaleń policji od początku września 23-latek miał trzykrotnie kraść perfumy oraz inne artykuły drogeryjne. Policjanci połączyli te zdarzenia w czyn ciągły. Łączna wartość skradzionych produktów wyniosła blisko 1100 zł.

Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa i odpowie przed sądem. Za kradzież grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP w Stalowej Woli

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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