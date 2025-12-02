Zatrzymali w listopadzie 18 poszukiwanych

Najdłuższą karę - 2 lata i 6 miesięcy - spędzi w zakładzie karnym 37-letni mieszkaniec Stalowej Woli, skazany za rozbój.

Wśród zatrzymanych był także 34-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, skazany za kradzież, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz złamanie sądowego zakazu. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wydał wobec niego trzy nakazy doprowadzenia oraz list gończy. Łącznie spędzi on w zakładzie karnym blisko 2 lata.

Pozostałe osoby miały do odbycia kary od kilku dni do kilkudziesięciu miesięcy. Sześć osób, które zapłaciły grzywny, zostały zwolnione i uniknęły pobytu w więzieniu.

Policjanci przypominają, że wiele osób wciąż próbuje unikać odpowiedzialności, ale funkcjonariusze skutecznie ustalają, namierzają i zatrzymują poszukiwanych.