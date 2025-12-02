Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Aromaveda
0.0 / 5
Stalowa Wola 2 grudnia 2025

Zatrzymali w listopadzie 18 poszukiwanych

Stalowowolscy funkcjonariusze zatrzymali 18 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności. Cztery z nich były poszukiwane na podstawie listów gończych.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Najdłuższą karę - 2 lata i 6 miesięcy - spędzi w zakładzie karnym 37-letni mieszkaniec Stalowej Woli, skazany za rozbój.

Wśród zatrzymanych był także 34-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, skazany za kradzież, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz złamanie sądowego zakazu. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wydał wobec niego trzy nakazy doprowadzenia oraz list gończy. Łącznie spędzi on w zakładzie karnym blisko 2 lata.

Pozostałe osoby miały do odbycia kary od kilku dni do kilkudziesięciu miesięcy. Sześć osób, które zapłaciły grzywny, zostały zwolnione i uniknęły pobytu w więzieniu.

Policjanci przypominają, że wiele osób wciąż próbuje unikać odpowiedzialności, ale funkcjonariusze skutecznie ustalają, namierzają i zatrzymują poszukiwanych.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Podglądał pracę kucharzy dyktatorów
Stalowa Wola
Podglądał pracę kucharzy dyktatorów
Inwestycje, remonty i zmiany w budżecie
Nisko
Inwestycje, remonty i zmiany w budżecie
Postępuje budowa nowej drogi do strefy przemysłowej w Nowosielcu
Nisko
Postępuje budowa nowej drogi do strefy przemysłowej w Nowosielcu
Nisko zaprasza na wyjątkową wystawę „Anioły, fantasmagorie i my”
Nisko
Nisko zaprasza na wyjątkową wystawę „Anioły, fantasmagorie i my”
Mikołajki w Rozwadowie. Świąteczna zabawa dla całych rodzin
Stalowa Wola
Mikołajki w Rozwadowie. Świąteczna zabawa dla całych rodzin
Konkurs świąteczny w Rozwadowie - stwórz własny łańcuch choinkowy!
Stalowa Wola
Konkurs świąteczny w Rozwadowie - stwórz własny łańcuch choinkowy!
Kurzyna Mała: rowerzysta miał blisko 6 promili we krwi
Ulanów
Kurzyna Mała: rowerzysta miał blisko 6 promili we krwi
Nowe życie kultowego kina Ballada. Modernizacja w pełnym toku
Stalowa Wola
Nowe życie kultowego kina Ballada. Modernizacja w pełnym toku
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu